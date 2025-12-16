Постапокалиптический MMO-шутер Pioner стартовал в раннем доступе на PC

Готовьтесь к высадке, сталкеры! С сегодняшнего дня постапокалиптический остров Pioner открыт для первых поселенцев. Проект GFA Games, долгожданный шутер с глубоким сеттингом и смешанной PvPvE-механикой, официально стартовал в раннем доступе на платформах «Игры Ростелеком» и Steam.

Что ждет первых пионеров на острове?

Исследовать обширные опасные территории: От заброшенных городов и научных комплексов до аномальных лесов и подземных бункеров (данжей), каждый уголок острова хранит историю, ресурсы и угрозы.

От заброшенных городов и научных комплексов до аномальных лесов и подземных бункеров (данжей), каждый уголок острова хранит историю, ресурсы и угрозы. Сражаться и выживать: Столкновения с враждебными фракциями, мутировавшей фауной и другими игроками (PvP) потребуют тактического мышления, умения использовать укрытия и постоянно улучшаемого снаряжения.

Столкновения с враждебными фракциями, мутировавшей фауной и другими игроками (PvP) потребуют тактического мышления, умения использовать укрытия и постоянно улучшаемого снаряжения. Создавать свои легенды: Гибкая система крафта, модификации оружия и брони, а также взаимодействие с NPC-фракциями позволят вам выбрать свой путь на острове — стать одиноким охотником за артефактами, верным солдатом одной из группировок или непредсказуемым рейдером.

Для игроков из России и Беларуси самый прямой путь лежит через сервис «Игры Ростелеком». Основная версия игры стоит 1499 рублей. Погрузитесь в мир постапокалиптического острова, участвуйте в напряженных PvE и PvP сражениях, исследуйте опасные данжи и другие территории.

Для пользователей, оформивших предзаказ на «Игры Ростелеком», игра PIONER - Deluxe Edition уже находится в лаунчере. Ее также можно приобрести по ссылке за 1999 рублей.

Игроки из других стран могут приобрести PIONER в Steam