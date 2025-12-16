Постапокалиптический MMO-шутер Pioner стартовал в раннем доступе на PC

Готовьтесь к высадке, сталкеры! С сегодняшнего дня постапокалиптический остров Pioner открыт для первых поселенцев. Проект GFA Games, долгожданный шутер с глубоким сеттингом и смешанной PvPvE-механикой, официально стартовал в раннем доступе на платформах «Игры Ростелеком» и Steam.
Что ждет первых пионеров на острове?
- Исследовать обширные опасные территории: От заброшенных городов и научных комплексов до аномальных лесов и подземных бункеров (данжей), каждый уголок острова хранит историю, ресурсы и угрозы.
- Сражаться и выживать: Столкновения с враждебными фракциями, мутировавшей фауной и другими игроками (PvP) потребуют тактического мышления, умения использовать укрытия и постоянно улучшаемого снаряжения.
- Создавать свои легенды: Гибкая система крафта, модификации оружия и брони, а также взаимодействие с NPC-фракциями позволят вам выбрать свой путь на острове — стать одиноким охотником за артефактами, верным солдатом одной из группировок или непредсказуемым рейдером.
Для игроков из России и Беларуси самый прямой путь лежит через сервис «Игры Ростелеком». Основная версия игры стоит 1499 рублей. Погрузитесь в мир постапокалиптического острова, участвуйте в напряженных PvE и PvP сражениях, исследуйте опасные данжи и другие территории.
Для пользователей, оформивших предзаказ на «Игры Ростелеком», игра PIONER - Deluxe Edition уже находится в лаунчере. Ее также можно приобрести по ссылке за 1999 рублей.
Игроки из других стран могут приобрести PIONER в Steam
неа. не стартовал
Специально для патриотов сделали только на другой платформе.
Не для тебя, вот ты и бесишься
там на самом деле все купившие бесятся - проблемы с плейтеста вообще ни разу не решены.
сервачки лежат.
Ну это явный успех, пацаны... так держать.👌😂
Ну, разрабы хвастались, мол в стиме много добавлений в список желаемого... ну, удачи им в нулевых продажах в ростелекоме тогда уж! Если провалятся, сами виноваты. Нефиг был кидать людей в стиме! На худой конец я бы понял выпуск игры в VK Play, но это максимум моего терпения. Всякие ростелекомы идите лесом! Точка.
Если бы не отрубили «Стим», а добавили как опцию «Ростелеком», но со скидкой большой, то народ бы пошёл, без негатива.
Вкусный блин с лопаты. ями ями
ЭТА ИГРА - СИМУЛЯТОР ЗАГРУЗКИ ПЕРДЯЧЕГО ПЕРЕВАЛА)
Не покупайте никогда этот пердячий перевал)
не могу найти в стиме так бы поиграл наверно
они продали жопу, ростелекому. Не поиграешь. Только регион менять или гифт покупать. Ну его нахрен.
Онлайн как в конкорде. Помянем.
это с учетом, что игра НЕ РАБОТАЕТ, либо вечный черный экран, либо вечная "передача данных"...
Провал
В стиме выйдет тогда и посмотрим)