Pioner 16.12.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
6.7 768 оценок

Разработчики PIONER закрыли предзаказы игры

Глeб Глeб

Сегодня разработчики игры закрыли предзаказы игры на площадке «Игры Ростелеком» из-за скорой открытии полноценной продажи, которая выйдет 16 декабря. Также разработчики выразили благодарность тем, кто поддержал проект на раннем этапе. Для игроков из РФ и РБ игра доступна только на площадке «Игры Ростелеком».

Спасибо всем, кто поддержал проект на этом этапе. Мы продолжаем готовиться к релизу и совсем скоро увидимся в игре. Остаемся на связи.
Источник  
20
11
KernellyQuaid

Че за бред) какой смысл закрывать предзаказы до даты релиза, боятся что сервера не выдержат 100 человек ?

7
Alex40001

они создают впечатление упущенной выгоды чтобы люди которые не купили локти кусали 15-16)

или может до ростелекома дошло что их заскамила это игроконторка которая наверно обещала миллионные продажи игры

A E
закрыли предзаказы игры на площадке «Игры Ростелеком»

могли вообще не открывать.

6
FairUlu

Они могли даже игру не делать. Но всё пошло не по плану хейтеров.

Summor Ner

Логотип Игры Ростелекома прямо как логотип Фонда Кино. Если ты их видишь, знай, что тебя ждёт тот ещё калл.😁

2
FairUlu

из-за скорой открытии полноценной продажи (с) поменяйте нейросеть

Лидер 666

автор глеб

1
Глeб Лидер 666

И?

w_temptation Глeб

что и? учись писать грамотно

Кей Овальд

Почему-то уверен, что на релизе вся эта площадка из одной игры умрёт нафик.