Разработчики PIONER закрыли предзаказы игры

Сегодня разработчики игры закрыли предзаказы игры на площадке «Игры Ростелеком» из-за скорой открытии полноценной продажи, которая выйдет 16 декабря. Также разработчики выразили благодарность тем, кто поддержал проект на раннем этапе. Для игроков из РФ и РБ игра доступна только на площадке «Игры Ростелеком».
Спасибо всем, кто поддержал проект на этом этапе. Мы продолжаем готовиться к релизу и совсем скоро увидимся в игре. Остаемся на связи.
Че за бред) какой смысл закрывать предзаказы до даты релиза, боятся что сервера не выдержат 100 человек ?
они создают впечатление упущенной выгоды чтобы люди которые не купили локти кусали 15-16)
или может до ростелекома дошло что их заскамила это игроконторка которая наверно обещала миллионные продажи игры
могли вообще не открывать.
Они могли даже игру не делать. Но всё пошло не по плану хейтеров.
Логотип Игры Ростелекома прямо как логотип Фонда Кино. Если ты их видишь, знай, что тебя ждёт тот ещё калл.😁
из-за скорой открытии полноценной продажи (с) поменяйте нейросеть
автор глеб
И?
что и? учись писать грамотно
Почему-то уверен, что на релизе вся эта площадка из одной игры умрёт нафик.