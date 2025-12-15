Разработчики PIONER закрыли предзаказы игры

Сегодня разработчики игры закрыли предзаказы игры на площадке «Игры Ростелеком» из-за скорой открытии полноценной продажи, которая выйдет 16 декабря. Также разработчики выразили благодарность тем, кто поддержал проект на раннем этапе. Для игроков из РФ и РБ игра доступна только на площадке «Игры Ростелеком».

Спасибо всем, кто поддержал проект на этом этапе. Мы продолжаем готовиться к релизу и совсем скоро увидимся в игре. Остаемся на связи.