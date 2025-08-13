ЧАТ ИГРЫ
Planet of Lana привлекла один миллион игроков

monk70 monk70

Planet of Lana официально превысила миллион игроков на всех платформах, отчасти благодаря доступности в Game Pass. Независимый разработчик Wishfully Studios объявил эту новость, отмечая растущий успех своей знаменитой головоломки, которая вышла в августе 2023 года на Xbox и ПК, а затем появилась на PS4, PS5 и Nintendo Switch.

Креативный директор Адам Стьярнлюс сказал:

«Невероятно видеть, какой отклик Planet of Lana нашла у игроков. Этот проект родился из нашей страсти, и любовь сообщества придала нам сил продолжать работу над сиквелом.

Planet of Lana 2: Children of the Leaf уже находится в разработке и выйдет в 2026 году на PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch, ПК и Game Pass. Она отправит Лану и Муи в ещё более захватывающее приключение среди древних тайн и новых угроз, таящихся в мире Ново.

Новая часть сохранит кинематографический подход и платформенные элементы первой игры, но добавит более сложные испытания, улучшенную механику и оригинальный сюжет, который ещё больше укрепит связь между двумя главными героями.

