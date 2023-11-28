Авторы PUBG: BATTLEGROUNDS показали геймплейный трейлер новой карты

Карта "Рондо" обещает стать самой масштабной в PUBG: BATTLEGROUNDS, размеры которой оцениваются в масштабе 8x8 и сегодня авторы представили полноценный геймплейный трейлер, где показали различные перестрелки в различных местах и автомобильные погони.
Игроков ждут просторные открытые места с холмами и горами, а также городская зона с небоскребами. Размеры карты предоставляют огромные возможности для стратегических маневров как пешеходом, так и на транспорте.
Трейлер также подчеркнул возможность создания собственной линии укрытия из пирамидоподобных блоков, которые появляются с небес по запросу.
Обновление с новой картой для PUBG выйдет 6 декабря на ПК и 14 декабря на консолях.
Новая карта для ботов =)
Да они лучше бы новое оружие добавили , технику , и экипировку нормальную, а то военной вообще нет, только клоунская...)