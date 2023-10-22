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PUBG: BATTLEGROUNDS 23.03.2017
6.3 1 066 оценок

В PUBG MOBILE за неделю забанили четверть миллиона аккаунтов за читы

Solstice
Новости

Разработчики мобильной версии PUBG навсегда забанили 249 тысяч аккаунтов читеров (и 5 с лишним тысяч устройств) за период с 13 по 19 октября 2023 года.

Большая часть банов в указанную неделю была выдана за использование читов, дающих автоприцеливание.

Больше остальных запрещенными программами пользовались игроки ранга «Бронза» (31%).

Распределение банов за неделю:

  • Автоприцеливание — 14%
  • Модификация области урона — 8%
  • Рентгеновское зрение — 7%
  • Чит скорости — 5%
  • Другое — 66%
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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Каждую неделю вижу эту новость.

1
Wolfenstein

в этот кал еще кроме ботов играет ?

0
tvorog8088

Люди на последок когда игра уже надоела начинают такой фигнёй страдать, если так банить то играть некому будет.

0