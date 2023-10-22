В PUBG MOBILE за неделю забанили четверть миллиона аккаунтов за читы

Разработчики мобильной версии PUBG навсегда забанили 249 тысяч аккаунтов читеров (и 5 с лишним тысяч устройств) за период с 13 по 19 октября 2023 года.
Большая часть банов в указанную неделю была выдана за использование читов, дающих автоприцеливание.
Больше остальных запрещенными программами пользовались игроки ранга «Бронза» (31%).
Распределение банов за неделю:
- Автоприцеливание — 14%
- Модификация области урона — 8%
- Рентгеновское зрение — 7%
- Чит скорости — 5%
- Другое — 66%
Каждую неделю вижу эту новость.
в этот кал еще кроме ботов играет ?
Люди на последок когда игра уже надоела начинают такой фигнёй страдать, если так банить то играть некому будет.