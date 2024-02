Pokemon Scarlet & Violet стала третьей самой продаваемой игрой про покемонов в истории

Компания Nintendo объявила свои последние финансовые результаты за третий квартал 2023/24 финансового года (октябрь-декабрь), в рамках которых были опубликованы обновленные данные по продажам ряда игр от внутренних студий. Среди них выделяются Pokemon Scarlet and Violet, преодолевшие значительный рубеж.

По состоянию на 31 декабря дуэт ролевых игр был продан по всему миру в количестве 24,36 миллиона копий (по сравнению с 23,23 миллиона штук на конец предыдущего квартала). Это означает, что Scarlet and Violet обогнала по продажам Pokemon Gold and Silver (23,7 миллиона штук) и стала третьей по продажам игрой Pokemon всех времен.

На втором месте - дуэт Pokemon Sword and Shield для Switch, продажи которого по состоянию на 31 декабря составили 26,17 миллиона единиц, а первая игра серии Pokemon Red, Green, and Blue по-прежнему занимает первое место, продав более 31 миллиона единиц.

Pokemon Scarlet and Violet вышла на Switch в ноябре 2022 года, а в 2023 году получила два DLC-эпизода в виде The Hidden Area of Treasue Zero Part 1: The Teal Mask в сентябре и Part 2: The Indigo Disk в декабре. В прошлом месяце был выпущен эпилог.