Энтузиаст работает над модом для Portal 2, который перенесет игру в виртуальную реальность ©

Увлекательная экшен-головоломка Portal 2 вышла еще в 2011 году, однако до сих пор считается эталонным представителем жанра и обладает внушительной аудиторией фанатов. Вполне вероятно, уже скоро у поклонников игры будет повод вновь вернуться к любимому проекту, потому что Portal 2 хотят перенести в виртуальную реальность. Энтузиаст под ником Gistix работает над полной переработкой оригинальной игры в новом форме и первые результаты уже впечатляют.

В опубликованном видео создатель модификации показал решение одной из многочисленных головоломок Portal 2 в режиме VR. Кроме незначительных дефектов в интерфейсе, игра выглядит и работает в виртуальной реальности очень хорошо.

VR-мод создается на базе похожей модификации для Left 4 Dead 2, которая переносила зомби-шутер в виртуальной реальность. Как отмечает автор, перенести Portal 2 в новый формат будет намного сложнее из-за управления и геймплея, который завязан на постоянном перемещении. Тем не менее моддер не собирается сдаваться и в будущем планирует завершить работу над модификацией, пусть это и потребует полной переработки оригинальной игры.