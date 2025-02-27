Атмосферный хоррор Post Trauma выйдет в конце марта

Хоррор на выживание Post Trauma от Red Soul Games выйдет 31 марта для Xbox Series X/S, PS5 и PC. Для тех, кто не может дождаться релиза, уже доступна бесплатная демоверсия игры в рамках фестиваля Steam "Играм быть". В демке игроки смогут ознакомиться с механиками игры, головоломками и элементами боевых действий.

Post Trauma расскажет историю проводника поезда по имени Роман, который в результате панического приступа оказывается в ужасном альтернативном измерении, полном чудовищ. Игрокам предстоит выживать, сражаясь с монстрами или убегая от них, исследуя мир, чтобы понять, что происходит.

Игра разработана на Unreal Engine 5 и имеет фиксированные углы камеры, что напоминает классические хорроры, такие как Resident Evil и Silent Hill. Разработчики рекомендуют использовать ручку и бумагу для записи подсказок и разгадок.