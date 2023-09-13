Для симулятора управления бизнес-империей Potion Tycoon вышло крупное обновление Brick & Mortar ©

Daedalic Entertainment и Snowhound Games отмечают 6-месячную годовщину выхода Potion Tycoon в раннем доступе Steam выпуском Brick & Mortar, масштабного обновления контента, включающего в себя самые желанные обновления сообщества, включая строительство и ремонт. Эти последние улучшения позволяют существующим игрокам и новичкам почувствовать себя настоящим магнатом зелий.

Potion Tycoon — это волшебный взгляд на жанр симулятора управления. Откройте свой собственный магазин зелий и постарайтесь стать самым успешным пивоваром волшебных смесей в королевстве. Управляйте всеми аспектами бизнеса по производству зелий: от экспериментирования с различными рецептами до конкуренции за ресурсы или выращивания собственных волшебных растений или грибов, а также оптимизации ваших производственных линий. Команда Snowhound Games усердно работала, прислушиваясь к игрокам и улучшая игру с помощью третьего крупного обновления. Будьте готовы к этим последним дополнениям: