Дополнение "Назад в будущее" прибудет в PowerWash Simulator в середине ноября

Загружаемый контент PowerWash Simulator «Назад в будущее» поступит в продажу 16 ноября, объявили издатель Square Enix Collective и разработчик FuturLab.

В новом специальном пакете «Назад в будущее» игроки получат возможность путешествовать во времени, чтобы смыть из воды культовые декорации и реквизит, вдохновленные франшизой «Назад в будущее» от Universal Pictures и Amblin Entertainment, включая фургон Дока Брауна, Машина времени, Часовая башня Хилл-Вэлли, Театр Холомакс и Поезд времени Дока. Кроме того, в игре можно получить десять новых достижений.

PowerWash Simulator доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam и Microsoft Store.