Capcom и NVIDIA порадовали новым трейлером Pragmata с демонстрацией трассировки лучей

Pragmata — один из самых загадочных и долгожданных проектов Capcom. Игра была анонсирована несколько лет назад, и долгое время о ней было мало что слышно, что лишь подогревало любопытство игроков. Теперь же японский издатель всё смелее раскрывает новые кадры, и каждый фрагмент подтверждает, что мы имеем дело с уникальным научно-фантастическим проектом.

Capcom официально подтвердила, что Pragmata выйдет в 2026 году и будет доступна эксклюзивно на консолях следующего поколения — PlayStation 5, Xbox Series X|S — и ПК. Это означает, что студия не намерена идти на компромиссы в области технологий и с самого начала стремилась в полной мере использовать возможности современного оборудования.

На вчерашнем мероприятии, организованном NVIDIA, мы смогли увидеть свежий геймплей Pragmata. Capcom воспользовалась возможностью представить не только новые кадры игрового процесса, но и подчеркнуть свою поддержку новейших технологических решений производителя видеокарт. Ожидается, что это сделает игру ещё более захватывающей.

Новые кадры показывают, что Pragmata выглядит великолепно — как с точки зрения визуальных эффектов, так и с точки зрения самой игровой концепции. Игра будет во многом основана на сотрудничестве двух главных героев, что может стать ключом к успеху проекта и выделить её среди других научно-фантастических игр.