Опубликован видеоролик игрового процесса Prince of Persia The Lost Crown

Издание Game Informer представило больше игрового процесса Prince of Persia: The Lost Crown, который станет доступен 18 января 2024 года на ПК и консолях.
В самом новом видео были показаны первые минуты прохождения, сражение с первым боссом и некоторый контент с более поздних уровней игры.
В редакции Game Informer отметили множество преимуществ, включая плавную боевую систему, которая уже на данном этапе вызывает исключительно положительные эмоции, а также удобную функцию возможности повтора сражений с боссами непосредственно после поражения.
вроде и прикольно, но вроде и нет))
Среднее получается)
ага, в ней явно что то есть что бы поиграть, но что то не то) я ничего против 2д принца не имею я в древности много залипал в него. вроде это метроидвания это не мой жанр, остыл к ему. внешка принца какая то негрозумерская)) а платформинг вроде хороший... не рыба не мясо
Cringe of Persia The Lost Clown
Реально Strider!
Ну такое..