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Prince of Persia: The Lost Crown 18.01.2024
Экшен, Адвенчура, Платформер
3.5 91 оценка

Опубликован видеоролик игрового процесса Prince of Persia The Lost Crown

Simple Jack
Новости

Издание Game Informer представило больше игрового процесса Prince of Persia: The Lost Crown, который станет доступен 18 января 2024 года на ПК и консолях.

В самом новом видео были показаны первые минуты прохождения, сражение с первым боссом и некоторый контент с более поздних уровней игры.

В редакции Game Informer отметили множество преимуществ, включая плавную боевую систему, которая уже на данном этапе вызывает исключительно положительные эмоции, а также удобную функцию возможности повтора сражений с боссами непосредственно после поражения.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
-zotik-

вроде и прикольно, но вроде и нет))

1
alexhistory

Среднее получается)

1
-zotik- alexhistory

ага, в ней явно что то есть что бы поиграть, но что то не то) я ничего против 2д принца не имею я в древности много залипал в него. вроде это метроидвания это не мой жанр, остыл к ему. внешка принца какая то негрозумерская)) а платформинг вроде хороший... не рыба не мясо

0
Jarvis666

Cringe of Persia The Lost Clown

0
lucsses

Реально Strider!

0
alexhistory

Ну такое..

-1