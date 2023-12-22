Опубликован видеоролик игрового процесса Prince of Persia The Lost Crown

Издание Game Informer представило больше игрового процесса Prince of Persia: The Lost Crown, который станет доступен 18 января 2024 года на ПК и консолях.

В самом новом видео были показаны первые минуты прохождения, сражение с первым боссом и некоторый контент с более поздних уровней игры.

В редакции Game Informer отметили множество преимуществ, включая плавную боевую систему, которая уже на данном этапе вызывает исключительно положительные эмоции, а также удобную функцию возможности повтора сражений с боссами непосредственно после поражения.