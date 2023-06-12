Свежий синематик и геймплейный трейлер вместе с подробностями грядущего платформера Prince of Persia: The Lost Crown

В ходе презентации Ubisoft Forward разработчики грядущего 2.5D-платформера Prince of Persia: The Lost Crown представили еще один трейлер и поделились некоторыми подробностями. Кроме того, во время рассказа о своем детище был представлен видеоролик с игровым процессом, где нам продемонстрировали, как главный герой преодолевает множество различных препятствий, общается с NPC, а также сражается с боссами и другими менее масштабными противниками.
Авторы заявляют, что боевая система и другие геймплейные механики не дадут заскучать никому. Как же это будет на самом деле, сообщество сможет узнать после релиза 18 января 2024 года. Prince of Persia: The Lost Crown выйдет для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.
К сожалению Пески Времени не помогут развидеть данный кошмар....а жаль...
Принц Нигерии: Потерянная корона.
Принц Персии в дредах?ахаха.вот примерно как должен был выглядеть Принц Персии до завоевания теми же Арабами.
Он и после так должен был выглядеть. Персы как народ после завоевания никуда не делись.
але, это игра максимум для телефонов.
в какой момент мы свернули куда то не туда ?