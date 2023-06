Свежий синематик и геймплейный трейлер вместе с подробностями грядущего платформера Prince of Persia: The Lost Crown ©

В ходе презентации Ubisoft Forward разработчики грядущего 2.5D-платформера Prince of Persia: The Lost Crown представили еще один трейлер и поделились некоторыми подробностями. Кроме того, во время рассказа о своем детище был представлен видеоролик с игровым процессом, где нам продемонстрировали, как главный герой преодолевает множество различных препятствий, общается с NPC, а также сражается с боссами и другими менее масштабными противниками.

Авторы заявляют, что боевая система и другие геймплейные механики не дадут заскучать никому. Как же это будет на самом деле, сообщество сможет узнать после релиза 18 января 2024 года. Prince of Persia: The Lost Crown выйдет для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.