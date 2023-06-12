Prince of Persia: The Lost Crown 18.01.2024
2.4 45 оценок

Свежий синематик и геймплейный трейлер вместе с подробностями грядущего платформера Prince of Persia: The Lost Crown

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4efy
Новости

В ходе презентации Ubisoft Forward разработчики грядущего 2.5D-платформера Prince of Persia: The Lost Crown представили еще один трейлер и поделились некоторыми подробностями. Кроме того, во время рассказа о своем детище был представлен видеоролик с игровым процессом, где нам продемонстрировали, как главный герой преодолевает множество различных препятствий, общается с NPC, а также сражается с боссами и другими менее масштабными противниками.

Авторы заявляют, что боевая система и другие геймплейные механики не дадут заскучать никому. Как же это будет на самом деле, сообщество сможет узнать после релиза 18 января 2024 года. Prince of Persia: The Lost Crown выйдет для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.

Трейлеры
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Пользователи утопили в дизлайках трейлер 2.5D-платформер Prince of Persia: The Lost Crown
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Talendor3
1
Strannik110

К сожалению Пески Времени не помогут развидеть данный кошмар....а жаль...

0
0ncnjqybr

Принц Нигерии: Потерянная корона.

0
Pit Lord

Принц Персии в дредах?ахаха.вот примерно как должен был выглядеть Принц Персии до завоевания теми же Арабами.

-1
0ncnjqybr

Он и после так должен был выглядеть. Персы как народ после завоевания никуда не делись.

-2
foolery
выйдет для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch

але, это игра максимум для телефонов.

в какой момент мы свернули куда то не туда ?

-2