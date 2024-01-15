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Prince of Persia: The Lost Crown 18.01.2024
Экшен, Адвенчура, Платформер
4.3 139 оценок

Ubisoft выпустила обновление 1.0.1 для Prince of Persia: The Lost Crown

monk70
Новости

Обновление 1.0.1 для Prince of Persia: The Lost Crown было развернуто на всех поддерживаемых платформах до её выхода. Все онлайн-копии игры будут включать этот патч при первой установке игры. Если оно не применяется автоматически перед запуском игры, обязательно обновите игру вручную с помощью специальной службы платформы.

Размер патча

  • Nintendo Switch: 393 МБ
  • PlayStation 5: 2,27 ГБ
  • PlayStation 4: 3,39 ГБ
  • Xbox One: 3,21 ГБ
  • Xbox Series X|S: 1,25 ГБ
  • ПК: 0 ГБ (патч 1.0.1 включен в файлы цифровой версии игры)

Краткая информация

  • Доработан баланс при сражении с некоторыми боссами и врагами.
  • Обновленный аудиомикс.
  • Уточнены названия, значки и описания призов на консолях Sony и Microsoft.
  • Поддержка 120 кадров в секунду для Xbox Series X.
  • Доработан и различные улучшения пользовательского интерфейса.
  • Общие исправления ошибок.

Полные примечания к пату доступны по ссылке.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Макс Макс 007

Всем интересно

@

Всем интересно

1
Лидер_Мур

Больше 5 часов наиграно, багов не замечено вообще. так что пофиг на обнову.

0
DeadRemix

а в обновах по твоему только баги фиксят?)

0
marsh resident

Принц Персии : Возвращение в девяностые

0
Zlobin_Evgeny

патчи это хорошо, хотя за первые 3 часа багов и проседании фпс на свиче не заметил

-1