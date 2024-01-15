Ubisoft выпустила обновление 1.0.1 для Prince of Persia: The Lost Crown

В этом приключенческом платформере вы оказываетесь в роли воина по имени Саргон, который способен манипулировать временем. Вам предстоит отправиться в опасное приключение по сказочному миру, где скрываются множество тайн и загадок. Ваша цель — найти и освободить похищенного принца Гассана. На вашем пути вам встретятся гигантские боссы, ловушки и головоломки, которые вы будете преодолевать с помощью своих умений, приёмов и оружия.