Ubisoft выпустила обновление 1.0.1 для Prince of Persia: The Lost Crown

Обновление 1.0.1 для Prince of Persia: The Lost Crown было развернуто на всех поддерживаемых платформах до её выхода. Все онлайн-копии игры будут включать этот патч при первой установке игры. Если оно не применяется автоматически перед запуском игры, обязательно обновите игру вручную с помощью специальной службы платформы.
Размер патча
- Nintendo Switch: 393 МБ
- PlayStation 5: 2,27 ГБ
- PlayStation 4: 3,39 ГБ
- Xbox One: 3,21 ГБ
- Xbox Series X|S: 1,25 ГБ
- ПК: 0 ГБ (патч 1.0.1 включен в файлы цифровой версии игры)
Краткая информация
- Доработан баланс при сражении с некоторыми боссами и врагами.
- Обновленный аудиомикс.
- Уточнены названия, значки и описания призов на консолях Sony и Microsoft.
- Поддержка 120 кадров в секунду для Xbox Series X.
- Доработан и различные улучшения пользовательского интерфейса.
- Общие исправления ошибок.
Полные примечания к пату доступны по ссылке.
Всем интересно
@
Всем интересно
Больше 5 часов наиграно, багов не замечено вообще. так что пофиг на обнову.
а в обновах по твоему только баги фиксят?)
Принц Персии : Возвращение в девяностые
патчи это хорошо, хотя за первые 3 часа багов и проседании фпс на свиче не заметил