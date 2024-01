Удивительные и разнообразные локации в новом трейлере платформера Prince of Persia: The Lost Crown Величественной цитадели Персидской империи больше нет, однако история хранит в себе все ее тайны и бесчисленное количество загубленных душ. В новом трейлере Prince of Persia: The Lost Crown разработчики предлагают увидеть руины былой цивилизации и то, что от нее осталось. Мир заполонили мерзкие существа и другие создания из мифов, с которыми предстоит не раз столкнуться во время прохождения платформера.

В обзорном ролике можно увидеть, насколько разнообразные локации ждут игроков в Prince of Persia: The Lost Crown. По ходу прохождения можно посетить несколько сильно отличающихся областей, каждая из которых хранит в себе частичку важной для общего сюжета истории.

Отправиться в богатый и многослойный мифический мир Prince of Persia: The Lost Crown, предстоящего метроидвания от Ubisoft, можно будет на PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, ПК и Nintendo Switch уже 15 января.