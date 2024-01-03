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Prince of Persia: The Lost Crown 18.01.2024
Экшен, Адвенчура, Платформер
3.6 97 оценок

Удивительные и разнообразные локации в новом трейлере платформера Prince of Persia: The Lost Crown

Gutsz
Новости

Удивительные и разнообразные локации в новом трейлере платформера Prince of Persia: The Lost Crown Величественной цитадели Персидской империи больше нет, однако история хранит в себе все ее тайны и бесчисленное количество загубленных душ. В новом трейлере Prince of Persia: The Lost Crown разработчики предлагают увидеть руины былой цивилизации и то, что от нее осталось. Мир заполонили мерзкие существа и другие создания из мифов, с которыми предстоит не раз столкнуться во время прохождения платформера.

В обзорном ролике можно увидеть, насколько разнообразные локации ждут игроков в Prince of Persia: The Lost Crown. По ходу прохождения можно посетить несколько сильно отличающихся областей, каждая из которых хранит в себе частичку важной для общего сюжета истории.

Отправиться в богатый и многослойный мифический мир Prince of Persia: The Lost Crown, предстоящего метроидвания от Ubisoft, можно будет на PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, ПК и Nintendo Switch уже 15 января.

-5
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Тисекрий

Думаю единственная проблема этой игры сейчас это то что она называется принцем персии

2
Dictat92

Название "The lost cLown" звучало бы правдоподобнее.

1
Mr_Diablo3393

я надеюсь что оно провалиться

0
Phoentice

Ахах , даже тут под нигу закос апахаха

Ну и кто после этого рассист ? )

0
Dontride
15 января

В трейлере сказано, что "January 18, 2024" получается 18 января выйдет игра.

0