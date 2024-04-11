Свежий инсайд раскрывает изменения внешности главных героев в ремейке Prince of Persia: Sands of Time

В 2020 году разработчики из студии Ubisoft анонсировали переосмысление культового экшен-платформера Prince of Persia: Sands of Time. В новой версии игры для современных консолей и ПК игроков ожидалась детализированная графика, новый сюжет и другие изменения, присущие всем ремейкам. К сожалению, что ожидать теперь от игры не совсем понятно из-за осложнений в разработке, которые привели к перезапуску производства игры. Авторитетный инсайдер Том Хендерсон заверил фанатов, что несмотря ни на что создание игры продвигается и у него есть несколько дополнительных деталей о дизайне героев.
По словам автора утечек, создание ремейка Prince of Persia: Sands of Time было действительно перезапущено с нуля. И решение на это приняла Ubisoft уже достаточно давно. Это сильно повлияло на сроки релиза игры, однако не на планы самого издателя, который твердо намерен довести дело до конца. Проект выйдет в том виде, который будет устраивать фанатов и команду разработчиков.
Также инсайдер отметил общие изменения в дизайне персонажей. Внешность героев ремейка будет заметно отличаться от оригинальной игры и анонсирующего трейлера. Согласно утечке, в Ubisoft решили пересмотреть дизайн ключевых персонажей, сделав их более выразительными и молодыми. Так, сам главный герой игры Prince of Persia: Sands of Time визуально выглядит намного моложе. Ему вместе с принцессой около 19 лет. Герою переработали основную модель тела, теперь он выглядит более спортивным и лишился своей фирменной бородки. По данным Тома Хендерсона изменения также затронули сюжет ремейка; как ожидается, история игры будет более подробно рассказывать о Принце и Принцессе и их отношениях, однако в игре будет всего один играбельный персонаж.
>и молодыми
Спасибо, а то ведь в песках времени мы за деда какого-то играли
Ну а за бородку бан. Вообще не понимаю зачем юбисофт решили переизобрести колесо, если было достаточно отполировать ремейк
Ремейки, они такие. Не ремастер ж. Так-то да, хочется, чтобы был оригинал, но с обновленным движком
Почему нельзя взять старую игру, перенести ее на новый движок с отполировав все старые механики, ничего не меняя и выпустить ее? Неужели так сложно ничего не менять? Кто нибудь объясните пожалуйста, я уже не понимаю
Потому что,немало времени прошло с релиза основной игры там может вообще не быть уже исходного кода и просто придется все делать с нуля поэтапно по новому. К тому же на данный момент некоторые механики устарели а паркур надо дорабатывать, просто отполировать то что есть будет мало
Потому что так устроен современный инвест.бюрократизм. Выделять тугрики на креативный отдел и этот креативный отдел решает за всю компанию чем заниматься разработчикам. Если раньше игры творили, то теперь их просто пишут мертвым кодом.
Условно и обобщая.
благодарю
Вот так выглядит изменение внешности персонажей от юбисофт :
Это что и где
Они хотят всех баб там превратить в бодипозитив, а ГГ раздеть до трусов и чтоб торчал дрын до колена?
ага, ведь самый главный кайф тех игр было наблюдать за отношениями принца и принцессы (нет).
Сначала наймем индусов, которые на презентации ищут нужную клавишу на клаве, теперь превратим забористый акробатический экшн в мелодраму. Главное не забыть повесить ценник в 130 баксов.
Пусть Дастан не будет негром, пожалуйста