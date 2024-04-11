Свежий инсайд раскрывает изменения внешности главных героев в ремейке Prince of Persia: Sands of Time

В 2020 году разработчики из студии Ubisoft анонсировали переосмысление культового экшен-платформера Prince of Persia: Sands of Time. В новой версии игры для современных консолей и ПК игроков ожидалась детализированная графика, новый сюжет и другие изменения, присущие всем ремейкам. К сожалению, что ожидать теперь от игры не совсем понятно из-за осложнений в разработке, которые привели к перезапуску производства игры. Авторитетный инсайдер Том Хендерсон заверил фанатов, что несмотря ни на что создание игры продвигается и у него есть несколько дополнительных деталей о дизайне героев.

По словам автора утечек, создание ремейка Prince of Persia: Sands of Time было действительно перезапущено с нуля. И решение на это приняла Ubisoft уже достаточно давно. Это сильно повлияло на сроки релиза игры, однако не на планы самого издателя, который твердо намерен довести дело до конца. Проект выйдет в том виде, который будет устраивать фанатов и команду разработчиков.

Также инсайдер отметил общие изменения в дизайне персонажей. Внешность героев ремейка будет заметно отличаться от оригинальной игры и анонсирующего трейлера. Согласно утечке, в Ubisoft решили пересмотреть дизайн ключевых персонажей, сделав их более выразительными и молодыми. Так, сам главный герой игры Prince of Persia: Sands of Time визуально выглядит намного моложе. Ему вместе с принцессой около 19 лет. Герою переработали основную модель тела, теперь он выглядит более спортивным и лишился своей фирменной бородки. По данным Тома Хендерсона изменения также затронули сюжет ремейка; как ожидается, история игры будет более подробно рассказывать о Принце и Принцессе и их отношениях, однако в игре будет всего один играбельный персонаж.