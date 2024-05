Компания Nintendo раскрыла количество продаж Princess Peach: Showtime! и Mario vs. Donkey Kong

Наряду с официальным подтверждением преемника Nintendo Switch, компания Nintendo также представила обновленные данные о продажах своего оборудования и программного обеспечения за финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2024 года. В них вошли продажи последних игр для Switch, таких как Princess Peach: Showtime!, которая вышла 22 марта, и Mario vs. Donkey Kong, выпущенная 16 февраля.

Первая была продана в количестве 1,22 миллиона копий, а вторая - 1,12 миллиона по состоянию на 31 марта. На данный момент Princess Peach: Showtime! уже превзошла Super Princess Peach 2005 года, последнюю игру с принцессой в главной роли. За 19 месяцев на Nintendo DS было продано 1,15 миллиона копий.

Что касается игры Mario vs. Donkey Kong, то она вышла в 2004 году и по состоянию на 2021 год разошлась тиражом 1,37 миллиона копий по всему миру на Game Boy Advance. Будет ли Nintendo выпускать продолжения, такие как Mario vs. Donkey Kong 2: March of the Minis, Mario vs. Donkey Kong: Mini-Land Mayhem! или даже Mario vs. Donkey Kong: Tipping Stars на Nintendo Switch, пока неизвестно.