Взрывной шутер Prodeus получит расширение Elder Veil, в котором добавляются копье и крюк ©

Яркий и кровавый бумер-шутер Prodeus получит расширение. Анонсированное в этом году на мероприятии Realms Deep, Prodeus: Elder Veil добавляет некоторые новые детали к напыщенному игровому процессу базовой игры, под которым подразумевается крюк и копье, а также и новая мини-кампания.

В то время как базовая игра в основном ограничивала вас множеством темных, стальных и стеклянных исследовательских центров и подземных лабораторий, Elder Veil выглядит так, будто она отправляет вас в ярость против небес.

Bounding Box Software также объявили, что работают над добавлением быстрого сохранения и быстрой загрузки в базовую игру.