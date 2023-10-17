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Project: Mist TBA
8 1 оценка

Анонсирован хоррор с открытым миром Project: MIST для ПК

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monk70
Новости

Издатель Awaken Realms и разработчик Chicken Launcher анонсировали Project: MIST, хоррор-игру на выживание с открытым миром, которая выйдет на ПК в Steam. Дата релиза не была объявлена.

Испытайте полную свободу в этом ужасе выживания с открытым миром. Никаких принудительных квестов, никаких держаний за руку, никаких указаний, что делать. Прыгайте прямо в игру и наслаждайтесь свободой выбора, пытаясь выжить в этой новой суровой среде.

Особенности:

  • Исследуйте загадочный остров: ржавые механизмы, летающие киты и тайны за гигантской стеной! Погрузитесь в призрачные глубины загадочного острова, где каждое место представляет собой новую возможность или угрозу, и каждый шаг позволяет вам погрузиться в эту среду.
  • Встречайте гигантских существ – убегайте, выслеживайте их или просто испытывайте трепет перед гигантскими существами, бродящими по острову.
  • Стройте и защищайте свою базу. Ваша база — ваш спасательный круг в этом беспощадном мире. Стройте, укрепляйте и защищайте его от беспощадных угроз. Создавайте ловушки, осадные орудия, силовые мины, энергетические турели и целый арсенал, чтобы одержать верх в борьбе за выживание.
  • Сила гравитационной пушки. Используйте необузданную мощь гравитационной пушки, которая изменит правила игры в вашей отчаянной борьбе за выживание. Это ваша лучшая надежда переломить ситуацию в борьбе с ужасами, которые вас ждут.
  • Выжить вопреки всему. В этом неумолимом кошмаре каждое решение может стать вопросом жизни и смерти. Ваша находчивость, хитрость и решительность — ваши единственные союзники в борьбе с неослабевающим террором. Выращивайте, готовьте и создавайте специальные расходные материалы, военное оружие и боеприпасы.
48
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
Siroy

Чет больше пахнет фантасмагорией, нежели хоррором. Но надо взять на заметочку.

11
ПУМПА ДУМПА

Лол, так это же вариация на книгу ТУМАН Стивена Кинга

8
Akorol ПУМПА ДУМПА

Тоже про Мглу подумал сразу

5
Stylusss

На вид, как десяток подобных игр. Хер отличишь.

3
Богдан Мастдаев

какими наркотиками

3
Maxibym

очень атмосферно нужно глянуть

3
Rensky27

ооооо летающий кииит!!!!!!!фигасена!!!!

0
dr_mengele

У Кодзимы в симуляторе курьера было же))) Или только я дошел до финала?)

2
Akorol dr_mengele

А ты дошел до финала??? Блин слухай дружищще, нам тут на работу доставщик опытный нужен, тебе двойной тариф и полный соцпакет

0
Phoentice

Утопцы это круть , но уже было , а вот на кита залезть было бы прикольно.

0
Avtor613

Элигаса стырили из игры Evil Dead The Game!

0
Scorpion_GamePlay

Спасибо за трейлер. "хоррор с открытым миром" я знал что в этих словах не может быть правды и я увидел в трейлере это. Большие монстры. да это пипец как страшно. Анимация болванчиков бегущих на тебя. Да шкафы всегда пугали меня. Написали бы просто раст с мрачной атмосферой и всё.

0
Night Strider

лучший пример хоррора в опенворлд это некоторые зомби выживалки в которых ГГ не способен вести полноценные боевые действия против стонущих и орущих трупов которые бегут стаей на любой пердеж

0
askazanov

Да когда начнуть нормальные игры делать , а не эти однотипные выживалки???

0
Xstranger

Есть другая игра с похожим названием.

Главное, не перепутать.

P.S.: Ого! Список языков у Project Mist большой...

0
Nanwea

Выглядит очень альфа... враги вообще с окружением не гармонируют, выглядит как будто всё что в игре было сделано разрабом это мобы, а остальное по дефолту.
такой хрени в стиме полно... и игра с названием просто MIST Survival будет на порядок поадекватнее, с её Туманом.

0
Jarvis666

По моему есть ещë порно игра с названием Мист (по англ не даëт написать ска)

0
Kaburagi

Всё очень яркое и мыльное. Атмосфере фильма Мгла 2007 года не соответствует, как и дизайн монстров.

0
СССР2

Зачем этот открытый мир? Сделайте в духе первого Драгон Эйдж, почти коридорный. Между локациями прямо путешествуй и встречай невиданных существ. Так и бюджета меньше надо. А Элден Ринг все равно никто не перепрыгнет.

0
teleport2387

О,новый Far Cry:)

-1
deusMarshall

Взяли ассеты с альфа-версии Сталкера 2 что ли?

-1
ToOldforTHIS

Не, тут гравипушка буит. Вайбы халвы хотят сделать. Но выглядит пока так себе. И походу они стырили модельку демона из Evil Dead

-2