Анонсирован хоррор с открытым миром Project: MIST для ПК

Издатель Awaken Realms и разработчик Chicken Launcher анонсировали Project: MIST, хоррор-игру на выживание с открытым миром, которая выйдет на ПК в Steam. Дата релиза не была объявлена.
Испытайте полную свободу в этом ужасе выживания с открытым миром. Никаких принудительных квестов, никаких держаний за руку, никаких указаний, что делать. Прыгайте прямо в игру и наслаждайтесь свободой выбора, пытаясь выжить в этой новой суровой среде.
Особенности:
- Исследуйте загадочный остров: ржавые механизмы, летающие киты и тайны за гигантской стеной! Погрузитесь в призрачные глубины загадочного острова, где каждое место представляет собой новую возможность или угрозу, и каждый шаг позволяет вам погрузиться в эту среду.
- Встречайте гигантских существ – убегайте, выслеживайте их или просто испытывайте трепет перед гигантскими существами, бродящими по острову.
- Стройте и защищайте свою базу. Ваша база — ваш спасательный круг в этом беспощадном мире. Стройте, укрепляйте и защищайте его от беспощадных угроз. Создавайте ловушки, осадные орудия, силовые мины, энергетические турели и целый арсенал, чтобы одержать верх в борьбе за выживание.
- Сила гравитационной пушки. Используйте необузданную мощь гравитационной пушки, которая изменит правила игры в вашей отчаянной борьбе за выживание. Это ваша лучшая надежда переломить ситуацию в борьбе с ужасами, которые вас ждут.
- Выжить вопреки всему. В этом неумолимом кошмаре каждое решение может стать вопросом жизни и смерти. Ваша находчивость, хитрость и решительность — ваши единственные союзники в борьбе с неослабевающим террором. Выращивайте, готовьте и создавайте специальные расходные материалы, военное оружие и боеприпасы.
Чет больше пахнет фантасмагорией, нежели хоррором. Но надо взять на заметочку.
Лол, так это же вариация на книгу ТУМАН Стивена Кинга
Тоже про Мглу подумал сразу
На вид, как десяток подобных игр. Хер отличишь.
какими наркотиками
очень атмосферно нужно глянуть
ооооо летающий кииит!!!!!!!фигасена!!!!
У Кодзимы в симуляторе курьера было же))) Или только я дошел до финала?)
А ты дошел до финала??? Блин слухай дружищще, нам тут на работу доставщик опытный нужен, тебе двойной тариф и полный соцпакет
Утопцы это круть , но уже было , а вот на кита залезть было бы прикольно.
Элигаса стырили из игры Evil Dead The Game!
Спасибо за трейлер. "хоррор с открытым миром" я знал что в этих словах не может быть правды и я увидел в трейлере это. Большие монстры. да это пипец как страшно. Анимация болванчиков бегущих на тебя. Да шкафы всегда пугали меня. Написали бы просто раст с мрачной атмосферой и всё.
лучший пример хоррора в опенворлд это некоторые зомби выживалки в которых ГГ не способен вести полноценные боевые действия против стонущих и орущих трупов которые бегут стаей на любой пердеж
Да когда начнуть нормальные игры делать , а не эти однотипные выживалки???
Есть другая игра с похожим названием.
Главное, не перепутать.
P.S.: Ого! Список языков у Project Mist большой...
Выглядит очень альфа... враги вообще с окружением не гармонируют, выглядит как будто всё что в игре было сделано разрабом это мобы, а остальное по дефолту.
такой хрени в стиме полно... и игра с названием просто MIST Survival будет на порядок поадекватнее, с её Туманом.
По моему есть ещë порно игра с названием Мист (по англ не даëт написать ска)
Всё очень яркое и мыльное. Атмосфере фильма Мгла 2007 года не соответствует, как и дизайн монстров.
Зачем этот открытый мир? Сделайте в духе первого Драгон Эйдж, почти коридорный. Между локациями прямо путешествуй и встречай невиданных существ. Так и бюджета меньше надо. А Элден Ринг все равно никто не перепрыгнет.
О,новый Far Cry:)
Взяли ассеты с альфа-версии Сталкера 2 что ли?
Не, тут гравипушка буит. Вайбы халвы хотят сделать. Но выглядит пока так себе. И походу они стырили модельку демона из Evil Dead