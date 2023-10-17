Анонсирован хоррор с открытым миром Project: MIST для ПК ©

Издатель Awaken Realms и разработчик Chicken Launcher анонсировали Project: MIST, хоррор-игру на выживание с открытым миром, которая выйдет на ПК в Steam. Дата релиза не была объявлена.

Испытайте полную свободу в этом ужасе выживания с открытым миром. Никаких принудительных квестов, никаких держаний за руку, никаких указаний, что делать. Прыгайте прямо в игру и наслаждайтесь свободой выбора, пытаясь выжить в этой новой суровой среде.

Особенности: