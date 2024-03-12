CDPR рассказала, почему именно Бостон был выбран для работы над сиквелом Cyberpunk 2077

В интервью GameFile Гейб Аматанджело из CD Projekt RED рассказал, почему для работы над сиквелом Cyberpunk 2077 компания решила основать новую студию в Бостоне, США.

По словам игрового директора, CDPR необходимо было расположиться на восточном побережье Северной Америки, чтобы привлечь в студию талантливых специалистов, не желающих переезжать в Европу, учитывая часовые пояса. По словам Аматанджело, "этот город, думаю, показался европейцам более культурно знакомым", хотя Каролина тоже рассматривалась, но выбор пал на Бостон.

В июне прошлого года Аматанджело сообщил в интервью Bloomberg, что планирует стать директором сиквела Cyberpunk 2077, который на октябрь 2023 года, по словам Адама Бадовски из CDPR, был в стадии "концептуального дизайна".

В прошлом месяце CDPR сообщила, что сразу несколько ветеранов индустрии присоединились к команде Cyberpunk: Project Orion в Бостоне, в том числе Дэн Хернберг (бывший глава по производству в Amazon Games) и Райан Барнард (бывший игровой директор Massive Entertainment).