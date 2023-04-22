Propagation: Paradise Hotel 04.05.2023
7.3 6 оценок

VR-хоррор на выживание Propagation: Paradise Hotel выйдет на ПК в Steam 4 мая

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monk70
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Французский разработчик и издатель инди-игр WanadevStudio (создатели популярной ритм-игры в виртуальной реальности Ragnarock) объявил, что хоррор-выживание в виртуальной реальности Propagation: Paradise Hotel выйдет на ПК в Steam в 4 мая 2023 года. Позже игра также будет доступна на PS VR2, о чем будет объявлено позже.

Propagation: Paradise Hotel — это однопользовательское приключение, в котором игроки берут на себя роль Эмили Диас, отчаянно пытающейся найти свою сестру и оказавшейся запертой в отеле Paradise, населенном ужасающими существами. Игроки погрузится в ужасающий иммерсивный опыт, сочетающий в себе проникновение, исследование, выживание и действие в особенно враждебной вселенной.

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Анонсирован VR-хоррор Propagation: Paradise Hotel
Анонсирован VR-хоррор Propagation: Paradise Hotel
Комментарии: 1
Ваш комментарий
i3I4KT0P

Я конечно на VR не играл, только кажется лучше первого Outlast ничего быть не может. Хотя прохождение этой игры гляну обязательно.

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