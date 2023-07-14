В Steam стал доступен редактор уровней для серии Q.U.B.E. ©

Долгожданный редактор уровней для Q.U.B.E. - Q.U.B.E. Create наконец-то дошел до пользователей в виде отдельной игры, доступной при наличии Q.U.B.E. 10th Anniversary. На момент написания статьи Create все еще находится на стадии бета, хотя его возможности быстро расширяются. Поклонники франшизы ждали появления редактора уровней с самой первой части серии, Q.U.B.E, вышедшей в 2013 году. Поклонники игры теперь могут создать головоломку своей мечты и поделиться своим творением с сообществом в Мастерской Steam.