Для атмосферного платформера Rain World анонсировано дополнение The Watcher

Издатель Akupara Games и разработчик VIDEOCULT анонсировали дополнение The Watcher для Rain World. Дата выхода не была объявлена.

Rain World: The Watcher - это следующее загружаемое контентное расширение Rain World. Отправляйтесь в путешествие за пределы мира, туда, где вас только видели. Когда мир под вашими ногами начнет трескаться и рушиться, будете ли вы держаться за все, что когда-то знали? Или погрузитесь в неизвестность?

Дикие земли, которые вас ждут, не будут похожи на все, что было раньше.

Неизвестные существа преследуют, карабкаются, ныряют и охотятся. Новые породы разрывают и вырывают, зарываются и прячутся. Хищник и добыча переосмыслены. И посреди всего этого - одинокий, потерянный слизняк, который изо всех сил пытается пережить разрушения искаженного мира.

Игра Rain World уже доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Switch и PC в Steam и GOG.