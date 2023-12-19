В сеть утекли концепт-арты и сценарий новой части Ratchet & Clank

Злоумышленники, недавно успешно взломавшие разработчиков из студии Insomniac Games, стали активно публиковать в открытый доступ материалы из будущих игр. В сеть уже успели просочиться информация об ожидаемой игре про Росомаху и последующих экшенах о Человеке-пауке. Как оказалось, параллельно этим проектам Insomniac Games также работает над новой частью Ratchet & Clank, первые детали которой сегодня утекли в сеть.

Свежая утечка демонстрирует несколько концепт-артов из нового Ratchet & Clank, а также включает в себя несколько скриншотов цифровой версии сценария. Судя по всему, игроков ждет полноценное продолжение сюжета в Ratchet & Clank: Rift Apart, где главных героев ждут новые приключения и интересные знакомства.

На слитых изображениях игры можно увидеть дизайн обычных противников, с которыми придется постоянно сражаться героям, а также ключевого босса игры. Утечка сценария пока не раскрывает слишком много и лишь описывает диалог Кланка с Китом.

Согласно представленным данным из утечки, релиз новой части Ratchet & Clank запланирован на 2029 год. За этот период студия Insomniac Games может внести много изменений и перенести дату выхода игры.