Ratchet & Clank: Rift Apart будет поддерживать DirectStorage и окружающее затенение с трассировкой лучей на ПК ©

В сообщении в Steam, которое было удалено, Nixxes Software раскрыла некоторые новые интересные технические подробности о ПК-версии Ratchet & Clank: Rift Apart. По словам команды, Ratchet & Clank: Rift Apart будет поддерживать DirectStorage с декомпрессией графического процессора на ПК, а также окружающее затенение с трассировкой лучей.

Это отличная новость, поскольку RTAO может значительно улучшить визуальные эффекты в затененных областях. Мы видели это во многих играх, таких как Metro: Exodus и F1 23.

Как пояснили разработчики:

«Окружающее затенениее — это метод, используемый в играх для имитации того, как окружающее освещение влияет на сцену. Окружающее освещение — это форма непрямого освещения: свет, отраженный от других поверхностей. Этот эффект в основном проявляется в складках, трещинах и углах, где поверхности расположены близко друг к другу. Обычно используемыми методами АО являются SSAO (окружающая окклюзия экранного пространства) и HBAO+ (окружающая окклюзия на основе горизонта). Они не очень требовательны к железу, но и не дают физически точных результатов. RTAO использует трассировку лучей, чтобы еще больше повысить реалистичность окружающего затенения в игре. Мы внедрили RTAO в качестве дополнения для тех, у кого есть высокопроизводительные системы с аппаратным обеспечением, совместимым с трассировкой лучей, и резервной вычислительной мощностью».

Помимо RTAO, игра также будет поддерживать XeGTAO. XeGTAO — еще одна техника Ambient Occlusion, сравнимая с HBAO+. Что также здорово, так это то, что, по словам Nixxes, все графические процессоры всех поставщиков будут поддерживать эту настройку Ambient Occlusion. XeGTAO генерирует окружающее затенение с очень высоким разрешением, которое показывает даже мельчайшие детали геометрии, что приводит к очень высокому качеству вывода.

Наконец, Nixxes подтвердили, что Ratchet & Clank: Rift Apart будет поддерживать DirectStorage с декомпрессией GPU. Скорее всего, это первая игра, в которой будет использоваться декомпрессия графического процессора для DirectStorage.

«Чтобы обеспечить быструю загрузку и мгновенный переход между измерениями, игра должна иметь возможность быстро загружать активы. DirectStorage обеспечивает быструю загрузку, а декомпрессия графического процессора используется при высоких настройках графики для потоковой передачи ресурсов в фоновом режиме во время игры. Традиционно эта декомпрессия обрабатывается ЦП, но в определенный момент есть преимущество в том, чтобы разрешить это графическому процессору, поскольку это обеспечивает более высокую пропускную способность для потоковой передачи ресурсов из хранилища на графическую карту. Мы используем это для быстрой загрузки высококачественных текстур и сред с высоким уровнем детализации».

Обратите внимание, что все твердотельные накопители SATA (и даже традиционные жесткие диски) могут использовать преимущества DirectStorage. Это относится не только к твердотельным накопителям NVMe.

Ratchet & Clank: Rift Apart выйдет на ПК 26 июля. Сегодня стали известны официальные системные требования.