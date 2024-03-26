Атмосферная постапокалиптическая приключенческая игра Rauniot выйдет 17 апреля

Разработчик и издатель Act Normal Games объявил дату выхода финской постапокалиптической приключенческой игры Rauniot. Игра, анонсированная еще в 2019 году (да, это действительно было так давно), появится на ПК через Steam 17 апреля, сообщила студия.

Действие Rauniot происходит в Северной Финляндии, и вам предстоит исследовать постапокалиптическую пустошь, в которой "беспорядки, массовые конфликты и войны опустошили планету" после того, как стихийное бедствие вывело цивилизацию за грань.

В пресс-релизе довольно прямо говорится, что это мрачная игра: дети в мире Rauniot "рождаются мутированными или мертвыми", а другие "доведены до каннибализма, поскольку пищевые ресурсы постепенно иссякают". Можно с уверенностью сказать, что вы не захотите играть в эту игру, если ищете веселого эскапизма.

В роли главной героини Айно вам придется перемещаться по этому мрачному миру, решая головоломки и общаясь с другими выжившими, чтобы попытаться устроить свою жизнь.

Act Normal Games говорит, что некоторые головоломки "можно решать разными способами и в разном порядке", а "классические" головоломки будут "варьироваться по сложности". Похоже, Rauniot будет не просто простым симулятором ходьбы.

Помимо всего вышеперечисленного, Rauniot предложит "более 70 великолепно детализированных сцен" и набор "аутентичных финских голосов", которые помогут вам погрузиться в ее мир.

О других платформах пока ничего не сообщается, так что если вы надеетесь познакомиться с этим полным отчаяния приключением на какой-либо другой платформе, кроме Steam, вам, возможно, придется подождать еще немного.