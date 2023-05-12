За неделю в Ravenlok зарегистрировалось более 250 000 игроков ©

Компания-разработчик Cococucumber объявила о том, что за одну неделю количество игроков в ролевой игре Ravenlok, созданной на основе воксельных сказок, превысило 250 000 человек.

" Четверти миллиона игроков мы выражаем свою благодарность", - говорится в твите от Cococucumber. " За то, что исследуете волшебные просторы Ravenlok! Обменивайтесь своими достижениями и присоединяйтесь к веселью! Покажи нам все свои победы".

Ravenlok вышла для Xbox Series X|S, Xbox One, PC в Epic Games Store и Microsoft Store, а также в Xbox Game Pass 4 мая.