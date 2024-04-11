Геймплейный ролик кооперативного ролевого экшена Ravenswatch посвятили крупному обновлению Fall of Avalon

Разработчик Passtech Games объявил о том, что его кооперативный ролевой экшен получит третью главу под названием Fall of Avalon 22 апреля. Вместе с анонсом вышел новый трейлер, демонстрирующий некоторые особенности из грядущего обновления.

Судя по трейлеру, в Ravenswatch появится новая локация, а также набор новых врагов, с которыми игрокам придется столкнуться. Обновление станет финальной главой игры, приближающей ее выход из раннего доступа.

Выпустив трейлер, Passtech Games также воспользовалась шансом во время демонстрации Triple-i Initiative, чтобы сообщить, что в Ravenswatch уже сыграли более 450 000 игроков.

Ravenswatch постоянно пополняется новыми материалами. В ноябре 2023 года в игре появился играбельный персонаж Сунь Вуконг, а февральское обновление принесло новые истории для играбельных героев, а также разблокируемые таланты.