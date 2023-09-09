Кооперативный рогалик Ravenswatch получил обновление "Берег Штормового острова" в раннем доступе Steam ©

NACON и Passtech Games выпустили обновление Storm Island для кооперативного рогалика Ravenswatch. Ravenswatch уже находится в раннем доступе в Steam и будет доступна в 2024 году для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, ПК и Nintendo Switch.

В Ravenswatch: Shores of Storm Island представлены двенадцать новых врагов. Помимо новых противников, фанаты Ravenswatch также могут рассчитывать на множество новых магических предметов, которые можно найти на Острове Штормов.

В настоящее время Ravenswatch предлагает семь героев с индивидуальными и взаимодополняющими способностями. Одна из них — Снежная королева, которая может замораживать своих врагов и парить по полю боя. Начиная с первой главы «Темные холмы», ее силы получили новые эффекты. В ближайшие месяцы в Ravenswatch также будут представлены еще три новых героя.