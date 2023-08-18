Геймеры просто в шоке от "выгодной цены" на бандл RDR за $100 в Microsoft Store ©

Недавно состоялся релиз переиздания Red Dead Redemption для PS4 (а также PS5) и Nintendo Switch. Геймеры сетуют на то, что перед ними не ремейк и даже не ремастер, а лишь порт версий для PS3 и Xbox 360, поскольку в графической части почти ничего не изменилось. В связи с этим в сети активно обсуждают Rockstar Games и Take-Two.

Впрочем, удивляться этому не стоит, поскольку геймеры уже очень давно ждут римейка вышеупомянутой игры. Но есть большая вероятность того, что этого никогда не произойдет. Хотя даже простой перенос на ПК мог бы успокоить значительную часть геймеров, однако разработчики ничего подобного не заявили. А еще больше масла в огонь подлил интернет-пользователь Idle Sloth, который сообщил о якобы имеющейся "проблеме" с набором игр в Microsoft Store.

Желающие приобрести обе части серии одновременно (т.е. Red Dead Redemption и RDR2) могут потратить на пак... $100. То есть свыше 9000 рублей. За две игры, причем возраст одной из них превышает 10 лет, да еще и не обновленной. RDR2, напротив, можно найти в продаже буквально за пару десятков доллларов. В первую очередь геймеры высмеивают смысл предложения такого набора. Можно догадаться, что всевозможные комплекты покупаются для того, чтобы хоть немного сэкономить, особенно по сравнению с обычными ценами на игры по отдельности. Здесь же ничего подобного нет.

Первая RDR стоит в Microsoft Store $40, а "вторая" - $60. В сумме получается упомянутые выше $100, так что такая цена сюрпризом быть не должна. А вот что вызывает удивление, так это то, что речь идет о комплекте, который, по логике вещей, должен быть как минимум немного дешевле. И это очень противоречит словам генерального директора Take-Two, который называет цену на обновленную версию RDR "коммерчески обоснованной".