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Red Dead Redemption 18.05.2010
Экшен, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
8.9 2 081 оценка

На ПК стартовала предзагрузка Red Dead Redemption

monk70
Новости

Rockstar Games начали предварительную загрузку версии Red Dead Redemption для ПК перед ее выпуском. Размер загрузки игры через Rockstar Games Launcher составляет 9 ГБ. Это похоже на версию для PS4, выпущенную в прошлом году, и является ожидаемым размером. Rockstar Game Launcher также выпустил обновление, которое пользователям придется загрузить при следующем запуске.

Steam-версия также доступна для предзагрузки, она весит около 8,3 ГБ. А вот в Epic Games Store её пока нет.

Как мы знаем уже несколько недель, Red Dead Redemption выходит на ПК 29 октября. Rockstar публично не объявляла время, но инсайдер Rockstar Tez2 поделился кое-каким данными. Согласно коду в бэкэнде Rockstar Games Launcher и Epic Games Store, игра выйдет в 17:00 МСК

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Комментарии: 26
Ваш комментарий
Lelik_mc_kawai

8 гигов за 50 бачей

ахахахахахаха

11
barabear

50 бачей за игру 14-летней давности, вот это ещё смешнее звучит...

8
Mirrorphoenix

Оформил заказ!

-2
kotasha

Кокстар вообще плевать на продажи на пк, недавно псн была скидка продавали за 35$, ну на пк зачем давать лёл, тип игра же псевдо новая.

-1
KOCMOC42

50 долларов не так много

-2
askazanov KOCMOC42

Фигасе не много!!! )))))

0
Big and Fat

Когда на трекерах откроется, позовите.

4
Mirrorphoenix

Через годик. А может никогда. РДР2 Ломали долго очень. А это Г... никому особа не нужна.

-8
TastelessGerman Mirrorphoenix

А че, там защита?

0
YouAreAllOrdinaryRoosters TastelessGerman

Да!

0
TastelessGerman YouAreAllOrdinaryRoosters

Кто сказал?

0
kotasha Mirrorphoenix

Чёт трилогию гта быстро взломали.

0
PuaJl4eJl

Ее бесплатно можно было пройти еще через эмулятор нинтендо свитч в 4к-60фпс с русскими сабами)

3
TastelessGerman

И сейчас можно, только в улучшеную версию и на железе хуже

0
PuaJl4eJl TastelessGerman

Я в своё время на чипованном xbox360(с русскими сабами)прошел её,мне хватило навсегда на один раз её)

2
borsic

Можно, но только на геймпаде, а это минус.

0
KOCMOC42 borsic

Эмулятор геймпада для чего?

0
borsic KOCMOC42

Типа он сигнал мыши в геймпад переделывает?

0
Аристов--Черный

Предпойдут они нафиг! Или пусть подождут оплаты в течении 14-ти лет, [разнообразные сравнения с животными, половыми органами и их сочетания в очень грубой форме] мать их!

0
inkomniak

Чеееее 😳 ну мне тыщю игр еще проходить взломаных эта подождет🤭 я вторую то часть только начал проходить🙄

0
MunchkiN 616

рдр на ПеКа. дождася но как то все равно уже
а когда то хотел купить хбокс 360 ждаже чтоб проиграть ее. и догму дракона возможно еще

0