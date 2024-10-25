На ПК стартовала предзагрузка Red Dead Redemption

Rockstar Games начали предварительную загрузку версии Red Dead Redemption для ПК перед ее выпуском. Размер загрузки игры через Rockstar Games Launcher составляет 9 ГБ. Это похоже на версию для PS4, выпущенную в прошлом году, и является ожидаемым размером. Rockstar Game Launcher также выпустил обновление, которое пользователям придется загрузить при следующем запуске.
Steam-версия также доступна для предзагрузки, она весит около 8,3 ГБ. А вот в Epic Games Store её пока нет.
Как мы знаем уже несколько недель, Red Dead Redemption выходит на ПК 29 октября. Rockstar публично не объявляла время, но инсайдер Rockstar Tez2 поделился кое-каким данными. Согласно коду в бэкэнде Rockstar Games Launcher и Epic Games Store, игра выйдет в 17:00 МСК
8 гигов за 50 бачей
ахахахахахаха
50 бачей за игру 14-летней давности, вот это ещё смешнее звучит...
Оформил заказ!
Кокстар вообще плевать на продажи на пк, недавно псн была скидка продавали за 35$, ну на пк зачем давать лёл, тип игра же псевдо новая.
50 долларов не так много
Фигасе не много!!! )))))
Когда на трекерах откроется, позовите.
Через годик. А может никогда. РДР2 Ломали долго очень. А это Г... никому особа не нужна.
А че, там защита?
Да!
Кто сказал?
Чёт трилогию гта быстро взломали.
Ее бесплатно можно было пройти еще через эмулятор нинтендо свитч в 4к-60фпс с русскими сабами)
И сейчас можно, только в улучшеную версию и на железе хуже
Я в своё время на чипованном xbox360(с русскими сабами)прошел её,мне хватило навсегда на один раз её)
Можно, но только на геймпаде, а это минус.
Эмулятор геймпада для чего?
Типа он сигнал мыши в геймпад переделывает?
Предпойдут они нафиг! Или пусть подождут оплаты в течении 14-ти лет, [разнообразные сравнения с животными, половыми органами и их сочетания в очень грубой форме] мать их!
Чеееее 😳 ну мне тыщю игр еще проходить взломаных эта подождет🤭 я вторую то часть только начал проходить🙄
рдр на ПеКа. дождася но как то все равно уже
а когда то хотел купить хбокс 360 ждаже чтоб проиграть ее. и догму дракона возможно еще