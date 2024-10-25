На ПК стартовала предзагрузка Red Dead Redemption

Rockstar Games начали предварительную загрузку версии Red Dead Redemption для ПК перед ее выпуском. Размер загрузки игры через Rockstar Games Launcher составляет 9 ГБ. Это похоже на версию для PS4, выпущенную в прошлом году, и является ожидаемым размером. Rockstar Game Launcher также выпустил обновление, которое пользователям придется загрузить при следующем запуске.

Steam-версия также доступна для предзагрузки, она весит около 8,3 ГБ. А вот в Epic Games Store её пока нет.

Как мы знаем уже несколько недель, Red Dead Redemption выходит на ПК 29 октября. Rockstar публично не объявляла время, но инсайдер Rockstar Tez2 поделился кое-каким данными. Согласно коду в бэкэнде Rockstar Games Launcher и Epic Games Store, игра выйдет в 17:00 МСК