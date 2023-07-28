Обновленная версия Red Dead Redemption может появиться и на Nintendo Switch ©

Ремастер Red Dead Redemption, о котором так много говорят, может выйти и на Nintendo Switch, если верить некоторым упоминаниям, обнаруженным в коде официального сайта Rockstar Games.

Как вы помните, вчера на сайте Rockstar Games появился новый логотип Red Dead Redemption, и многие считают, что официальный анонс ремастера может состояться в ближайшее время.

Однако мало кто задумывался о том, что команда разработчиков может рассмотреть возможность переноса ремастера оригинального приключения Джона Марстона на Switch.

Как вы наверняка знаете, за годы своего существования Rockstar Games не раз приучала нас к тому, что любое движение свидетельствует о скором анонсе, но в этот раз количество слухов и утечек, реальных или предполагаемых, говорит о том, что за кулисами действительно что-то происходит.