Обновленная версия Red Dead Redemption может появиться и на Nintendo Switch

Ремастер Red Dead Redemption, о котором так много говорят, может выйти и на Nintendo Switch, если верить некоторым упоминаниям, обнаруженным в коде официального сайта Rockstar Games.
Как вы помните, вчера на сайте Rockstar Games появился новый логотип Red Dead Redemption, и многие считают, что официальный анонс ремастера может состояться в ближайшее время.
Однако мало кто задумывался о том, что команда разработчиков может рассмотреть возможность переноса ремастера оригинального приключения Джона Марстона на Switch.
Как вы наверняка знаете, за годы своего существования Rockstar Games не раз приучала нас к тому, что любое движение свидетельствует о скором анонсе, но в этот раз количество слухов и утечек, реальных или предполагаемых, говорит о том, что за кулисами действительно что-то происходит.
Хорошая игра, но сам не сыграл, жду порт на пейку
Надеюсь кроме разрешения вообще ничего трогать не будут и можно будет спокойно поиграть без мыла на консолях или пердолинга на пк
Ну если так то явно ремастер(хотя ждать ремейк было-бы наивно) и опять же вспоминается трилогия.
Ладно, че гадать. Если не сегодня то на следующей неделе возможно уже узнаем что к чему. Хотя меня всё ещё удивляет тот момент что они в трилогии даже самые явные баги не исправили а уже готовят к выпуску новое переиздания.
Ну switch хорошо справляется с ps3/360 поколением, почему бы и нет.
Ну и отлично. На Steam Deck куплю, когда скидка будет.