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Red Dead Redemption 18.05.2010
9 1 740 оценок

Обновленная версия Red Dead Redemption может появиться и на Nintendo Switch

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butcher69
Новости

Ремастер Red Dead Redemption, о котором так много говорят, может выйти и на Nintendo Switch, если верить некоторым упоминаниям, обнаруженным в коде официального сайта Rockstar Games.

Как вы помните, вчера на сайте Rockstar Games появился новый логотип Red Dead Redemption, и многие считают, что официальный анонс ремастера может состояться в ближайшее время.

Однако мало кто задумывался о том, что команда разработчиков может рассмотреть возможность переноса ремастера оригинального приключения Джона Марстона на Switch.

Как вы наверняка знаете, за годы своего существования Rockstar Games не раз приучала нас к тому, что любое движение свидетельствует о скором анонсе, но в этот раз количество слухов и утечек, реальных или предполагаемых, говорит о том, что за кулисами действительно что-то происходит.

-4
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Protocol10

Хорошая игра, но сам не сыграл, жду порт на пейку

0
GraF68ru

Надеюсь кроме разрешения вообще ничего трогать не будут и можно будет спокойно поиграть без мыла на консолях или пердолинга на пк

0
DenisVTR

Ну если так то явно ремастер(хотя ждать ремейк было-бы наивно) и опять же вспоминается трилогия.

Ладно, че гадать. Если не сегодня то на следующей неделе возможно уже узнаем что к чему. Хотя меня всё ещё удивляет тот момент что они в трилогии даже самые явные баги не исправили а уже готовят к выпуску новое переиздания.

-1
FlexGum

Ну switch хорошо справляется с ps3/360 поколением, почему бы и нет.

-2
warp 37

Ну и отлично. На Steam Deck куплю, когда скидка будет.

-2