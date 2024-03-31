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Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.3 8 887 оценок

Игрок Red Dead Online воссоздал в игре Барби, вдохновившись фильмом Греты Гервиг

KAMA33
Новости

Возможности настройки персонажа в Red Dead Online действительно обширны, позволяя игрокам создавать разнообразных западных героев для своих онлайн-приключений. Со времени запуска игры геймеры активно используют эти возможности, чтобы воплотить в жизнь множество уникальных дизайнов персонажей, часто вдохновляясь другими франшизами или историческими личностями.

Пользователь Reddit с ником AbbreviationsTotal75 поделился своим воссозданием Барби в игре Red Dead Online, рассказав, что идея возникла после просмотра фильма про Барби. Получившийся образ действительно впечатляет и прекрасно сочетается со стилем вестерна из фильма. Яркий розовый наряд стал великолепным примером того, насколько широки возможности настройки персонажа в Red Dead Online.

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