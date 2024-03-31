Red Dead Redemption 2 назвали лучшим сиквелом по результатам опроса BAFTA Games

Red Dead Redemption 2, магнум опус от Rockstar в 2018 году, помнят и обсуждают до сих пор. Уникальное повествование и характеры персонажей сделали эту игру незабываемой практически для каждого, кто в нее играл.
Несмотря на то, что геймплей в ней не самый лучший и порой кажется ограниченным, в целом она заслуживает только похвалы. В преддверии шестой годовщины игры она была названа лучшим сиквелом в мире по результатам недавнего опроса BAFTA Games.
По итогам голосования Red Dead Redemption 2 была признана лучшим сиквелом в истории, обойдя такие тяжеловесы, как Halo 2, The Last of Us 2, Mass Effect 2 и другие. В финале Red Dead Redemption 2 сошлась с Half-Life 2. Обе игры в той или иной степени можно назвать революционными, но в итоге победа досталась именно игре от Rockstar.
Подобный результат можно назвать следствием влияния игры на текущий момент, поскольку Half-Life 2, скорее всего, выберет более взрослая аудитория. И все же Red Dead Redemption 2 более чем достойна такой награды.
Red Dead Redemption 2, несомненно, является важной вехой в игровой индустрии, это большой технический триумф, и даже поколение спустя она остается одной из самых впечатляющих игр с открытым миром, доступных на рынке.
Между тем 11 апреля на каналах Twitch и YouTube состоится официальная церемония награждения Bafta Games Awards, в ходе которой будут выбраны лучшие игры 2023 года.
Заслуженно!
Так это ведь скорее приквел, нет ?
Игра полностью заслуживает победу, такой детальной проработки больше пока нигде нет.
Несмотря на то, что с этой игрой у меня не получилось химии, тем не менее действительно шикарная игра.
Ну, игра то на самом деле хороша, что уж тут титьки мять.
достойно
Приквел это, а не сиквел
я бы с лёгкостью отдал этот титл MGS2, но она почему-то тут даже не представлена. это именно тот сиквел, где ты сначала думаешь про себя: "что это за патлатый **здюк?" а потом оказывается, что: **здюк - не **здюк, миссия - не миссия, завод - не завод, плискин - не плискин, оцелот - не оцелот) гениальная игра.
Просто левый опросник?!
RDR2 и Ассасины не получали награду Bafta Games.
Дичь какая-то. Треть игр - какой-то мусор, но нет Ведьмака, Анчартеда, Splinter Cell и Старкрафта
Анчартид и Старкрафта да, но Сплинтер Селл и Ведьмак? Кам он?
Теория Хаоса, алё. И уж пардоньте, если сюда попал ТЛоУ2 и Симсы, то без Ведьмака 2 этот рейтинг - мусор
Да только сами рокстары считают игру провальный, потому что собрала денег меньше чем они рассчитывали, так что наврятли мы от них увидим ещё подобны шедевр (
Ну игра действительно так себе. В ней нет ничего что делало игры от рокстар играми от рокстар. Это как из фильмов Тарантино убрать его диалоги, юмор, жестокость. Никто не пойдёт смотреть.
По сути это не игра про бандитов, а симулятор трапера. Унылое поделие в стиле юбисофт.
Миднайт Клаб и симулятор тенниса видимо тоже не Рокстаровский канон.)
А где сейчас миднайт клаб?
Ах, а вот LA noire туже ошибку совершила и канула в лету.