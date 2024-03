Red Dead Redemption 2 назвали лучшим сиквелом по результатам опроса BAFTA Games

Red Dead Redemption 2, магнум опус от Rockstar в 2018 году, помнят и обсуждают до сих пор. Уникальное повествование и характеры персонажей сделали эту игру незабываемой практически для каждого, кто в нее играл.

Несмотря на то, что геймплей в ней не самый лучший и порой кажется ограниченным, в целом она заслуживает только похвалы. В преддверии шестой годовщины игры она была названа лучшим сиквелом в мире по результатам недавнего опроса BAFTA Games.

По итогам голосования Red Dead Redemption 2 была признана лучшим сиквелом в истории, обойдя такие тяжеловесы, как Halo 2, The Last of Us 2, Mass Effect 2 и другие. В финале Red Dead Redemption 2 сошлась с Half-Life 2. Обе игры в той или иной степени можно назвать революционными, но в итоге победа досталась именно игре от Rockstar.

Подобный результат можно назвать следствием влияния игры на текущий момент, поскольку Half-Life 2, скорее всего, выберет более взрослая аудитория. И все же Red Dead Redemption 2 более чем достойна такой награды.

Red Dead Redemption 2, несомненно, является важной вехой в игровой индустрии, это большой технический триумф, и даже поколение спустя она остается одной из самых впечатляющих игр с открытым миром, доступных на рынке.

Между тем 11 апреля на каналах Twitch и YouTube состоится официальная церемония награждения Bafta Games Awards, в ходе которой будут выбраны лучшие игры 2023 года.