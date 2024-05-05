Франшизе Red Dead исполнилось 20 лет

Red Dead - одна из самых популярных франшиз в игровой индустрии и самая большая после Grand Theft Auto для Rockstar Games после выхода Red Dead Redemption 2.

Однако эта серия не всегда была такой большой. Начав со скромного старта, эта франшиза впервые дебютировала два десятилетия назад и вчера отметила свой 20-й официальный юбилей.

Большинство геймеров знакомы с Red Dead Redemption и ее сиквелом, но изначально эта игра разрабатывалась компанией Capcom, но в 2002 году была заброшена. Впоследствии права на нее выкупила Rockstar Games.

После выхода Red Dead Revolver в 2004 году была заложена основа для десятилетий успеха. Несмотря на то, что первая попытка была не самой удачной, она дала привкус Дикого Запада, с которым Rockstar Games было с чем работать.

Шесть лет спустя студия вернулась с Red Dead Redemption, подняв серию на новую высоту. Она продолжила схожие темы, но значительно расширила IP почти во всех отношениях. Механики вроде Dead Eye также были перенесены из оригинальной версии.

Несмотря на то, что следующая часть должна была заполнить очень большие пространства, Red Dead Redemption 2 оправдала все ожидания в 2018 году и вывела франшизу на шаг вперед, продав более 61 миллиона копий.

Игру оценили за непревзойденный сюжет, открытый мир, с которым мало кому удавалось соперничать, и за то, что она стала, пожалуй, лучшим сиквелом всех времен.

Выпустив всего три игры, серия уже стала одной из самых успешных в индустрии, продав более 86 миллионов копий. Более того, последняя часть уже стала 7-й самой продаваемой игрой в истории.

Одна тема остается неизменной на протяжении всех двадцати лет существования Red Dead. Серия постоянно развивается с каждой новой частью, бросая вызов самому понятию разработки игр и повествования в них.

Появление новой части также неизбежно: Take-Two ожидает, что Rockstar Games вернется к серии после запуска GTA 6. Таким образом, сага об этой культовой франшизе еще далека от завершения.