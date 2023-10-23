Forbes: Xbox не удастся спасти Redfall, потому что фундамент игры оказался очень плохим

В мае этого года на Xbox И ПК вышел многопользовательский кооперативный шутер Redfall, но многие СМИ и игроки раскритиковали игру за не очень высокое качество и низкий уровень оптимизации. И хотя Redfall получила апдейт с поддержкой частоты в 60 fps и в ней были исправлены некоторые ошибки, игровой опыт так и не был улучшен. Не так давно в журнале Forbes появилась статья с утверждением, что Xbox не сможет спасти Redfall.

Кстати, совсем недавно Джез Корден (Jez Corden) упомянул: Bethesda и Arkane планируют продолжать поддерживать Redfall, чтобы дать ей возможность якобы пройти путь к искуплению.

Forbes отметил, что на самом деле никакого пути к искуплению для Redfall не существует. И хотя недавно для игры было выпущено крупное обновление, добавившее 60 fps и оптимизировавшее ощущения от стрельбы, это не изменило текущую ситуацию с игрой. Кто-то похвалил Arkane за то, что она выполнила свое обещание и сумела решить задачу с 60 fps, но шли недели, а Redfall так и не вошел в топ-50 самых популярных игр на платформе Xbox, несмотря на то, что она включена в Game Pass.

Проблема в том, что сама база игры получилась просто прогнившей. В Redfall создана для совместной игры на четырех игроков, но в ней даже нет возможности подбора игроков, при этом половина умений в игре создана как раз для совместного прохождения и скорее всего никогда не будет использована игроком. Да и сюжетные сцены представляют собой полностью статичные картинки.

Более того, автор статьи в Forbes сомневается, что Microsoft или Arkane должны терять время или деньги на то, чтобы переделывать игру. По его мнению, такую игру невозможно исправить, даже если на это потребуется еще несколько лет.