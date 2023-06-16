Глава Xbox о том, что Arkane Austin останется работать после провала Redfall: "Таков план на данный момент" ©

Xbox не планирует закрывать Arkane Austin в ближайшее время, несмотря на то, что последняя работа студии, Redfall, не впечатлила ни критиков, ни игроков.



После того, как Redfall была разгромлена критиками, некоторые опасались, что такой провал может привести к краху всей компании. Однако в новом интервью Axios глава Microsoft Studios Мэтт Бути подтвердил, что, по крайней мере пока, Arkane Austin будет продолжать делать то, что делает, и создавать новый контент для Redfall.



Отвечая непосредственно фанатам Arkane Austin, которые, по словам Axios, "[надеются], что студия останется открытой, несмотря на первоначальный прием игры", Бути сказал: "Таков план на данный момент. Они усердно работают над обновлениями и продолжением контента для Redfall".



Так что Arkane Austin никуда не собирается уходить, по крайней мере, пока. Несмотря на признание, что он чувствует себя "ответственным" за плохой прием Redfall, Бути сказал, что игра продолжает получать "хорошую игру" на Xbox Game Pass. "Это был промах, но насколько сильный промах?" - сказал он. "Я хочу поддержать их, чтобы они могли продолжать работать над созданием игры, которую они задумали".



Примерно во время презентации Redfall глава Xbox Фил Спенсер высказал в общих чертах похожие мысли о вампирском шутере Arkane, заявив, что он "разочарован" реакцией, но при этом пообещал улучшить игру. Что касается тех, кто непосредственно работал над игрой, то, по сообщениям, некоторые разработчики надеялись, что приобретение Microsoft издателя ZeniMax приведет к полной гибели проекта.