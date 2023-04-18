Redfall 02.05.2023
5.5 101 оценка

Новый трейлер Redfall посвящен персонажу Девиндеру Краусли

©
R_Mor
Новости

Microsoft и Bethesda выпустили очередной трейлер предстоящего шутера от первого лица Redfall от Arkane Austin, демонстрирующий одного из его играбельных героев.

На этот раз мы можем взглянуть на Девиндера Краусли. Это самопровозглашенный криптозоолог и изобретатель-любитель. Он создал собственное оружие, которое на самом деле выглядит довольно эффективным.

Познакомьтесь с героями Redfall: Девиндер Краусли. Криптозоолог и начинающий изобретатель. Вооруженный оружием собственного изготовления, он отправляется на задание, чтобы доказать свою состоятельность.

Redfall выйдет для ПК и Xbox Series X|S 2 мая 2023 года, включая Game Pass для обеих платформ.

Трейлеры
0
1
Последние посты по игре Redfall
Со страницы Redfall на Xbox пропало упоминание 60 FPS и клавиатуры с мышью
Со страницы Redfall на Xbox пропало упоминание 60 FPS и клавиатуры с мышью
Новый трейлер Redfall посвящен персонажу Реми и ее роботу
Новый трейлер Redfall посвящен персонажу Реми и ее роботу
У Redfall не будет режима производительности 60 FPS на Xbox Series X/S при запуске и фанаты просят отложить игру
У Redfall не будет режима производительности 60 FPS на Xbox Series X/S при запуске и фанаты просят отложить игру
Комментарии: 1
Ваш комментарий
tvorog8088

Продолжение Деслуп какое то.

0