Новый трейлер Redfall посвящен персонажу Девиндеру Краусли ©

Microsoft и Bethesda выпустили очередной трейлер предстоящего шутера от первого лица Redfall от Arkane Austin, демонстрирующий одного из его играбельных героев.

На этот раз мы можем взглянуть на Девиндера Краусли. Это самопровозглашенный криптозоолог и изобретатель-любитель. Он создал собственное оружие, которое на самом деле выглядит довольно эффективным.

Познакомьтесь с героями Redfall: Девиндер Краусли. Криптозоолог и начинающий изобретатель. Вооруженный оружием собственного изготовления, он отправляется на задание, чтобы доказать свою состоятельность.

Redfall выйдет для ПК и Xbox Series X|S 2 мая 2023 года, включая Game Pass для обеих платформ.