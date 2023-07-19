Похоже, что после провального Redfall, команда Arkane Austin возвращается к созданию однопользовательских игр

После разочарования, вызванного игрой Redfall, Arkane Austin, очевидно, вернется к одиночным играм, по крайней мере, так следует из вакансий, опубликованного Zenimax от имени техасской команды разработчиков.
В настоящее время студия ищет ведущего технического инженера, имеющего опыт работы с однопользовательскими ролевыми играми и иммерсивными симуляторами: это далеко не то, что мы видели в вышеупомянутом Redfall, который, согласно заявлениям Xbox во время слушаний с FTC, принес минимальную прибыль.
Тем не менее, работа над новой игрой Arkane Austin началась только в мае, и, следовательно, пройдет еще немало времени, прежде чем мы увидим что-то новое, но многие надеются на третью часть Dishonored.
Ожидалось, что Redfall станет одним из двух эксклюзивов, которые спасут Xbox в 2023 году, но это был самый настоящий провал по многим пунктам.
Давайте еще раз 500 обвиним майков в том, что разрабов посетила гениальная идея выпустить никому ненужный кооперативный шутер следуя тенденциям современного геймдева, беседка эту идею поддержала, а виноваты майки что денег дали и сказали "работайте".
Еще больше поражает мнение что, бокс надо спасать. На боксе выходит примерно такое же количество игр как и на плойке (2 в год)
Ну там идея пришла даже не разрабам, а одному дятлу в Zenimax, из-за которого появились F76, TES:Blades, Deathloop и всякое такое.
Они виноваты уже в том, что вовремя не прикрыли эту бездарную халтуру.
Им бы для реабилитации выпустить продолжение Prey