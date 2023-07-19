Похоже, что после провального Redfall, команда Arkane Austin возвращается к созданию однопользовательских игр ©

После разочарования, вызванного игрой Redfall, Arkane Austin, очевидно, вернется к одиночным играм, по крайней мере, так следует из вакансий, опубликованного Zenimax от имени техасской команды разработчиков.

В настоящее время студия ищет ведущего технического инженера, имеющего опыт работы с однопользовательскими ролевыми играми и иммерсивными симуляторами: это далеко не то, что мы видели в вышеупомянутом Redfall, который, согласно заявлениям Xbox во время слушаний с FTC, принес минимальную прибыль.

Тем не менее, работа над новой игрой Arkane Austin началась только в мае, и, следовательно, пройдет еще немало времени, прежде чем мы увидим что-то новое, но многие надеются на третью часть Dishonored.

Ожидалось, что Redfall станет одним из двух эксклюзивов, которые спасут Xbox в 2023 году, но это был самый настоящий провал по многим пунктам.