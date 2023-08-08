Gunfires объяснила, почему в Remnant 2 нет общего прогресса и ответила на другие вопросы ©

Gunfire Games провели на Reddit серию вопросов и ответов, где позволили аудитории задавать вопросы о Remnant 2. Поклонники воспользовались возможностью исследовать некоторые элементы игры, несколько раз говоря о технических проблемах, а также просили разъяснить основные факторы, связанные с продвижением кампании и управлением сложностью.

Во-первых, в принципе Gunfire Games заявили, что технические проблемы решаются или что команда исследует их. Более интересным был вопрос о прогрессии. Ответ в этом случае заключается в том, что, к сожалению, процедурная структура игры не позволяет вам прогрессировать в своей игре, пока вы находитесь в игре своих друзей: другими словами, это дизайнерский предел, который никак нельзя преодолеть.

Вместо этого, что касается сложности, команда, к сожалению, не может дать точных деталей, но признает, что у нее есть планы на этот счет. Однако вопрос, заданный пользователем Reddit, был интересен тем, что он предложил команде управлять уровнем сложности не только за счет изменения параметров врагов, но и за счет определения количества и типа противников.

Очевидно, что это интересный вариант, но он требует большой работы от команды, так как количество врагов также должно быть связано с областью, чтобы гарантировать, что игрок Remnant 2 не окажется под давлением полчищ противников.