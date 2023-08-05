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Remnant 2 25.07.2023
8 426 оценок

Обновление Remnant 2 от 4 августа занимает 3 ГБ и включает улучшения оптимизации

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monk70
Новости

Gunfire Games выпустила первый патч для своего шутера на выживание от третьего лица Remnant 2, который содержит улучшения оптимизации.

Gunfire утверждает, что этот патч должен улучшить ситуацию с заиканиями и возможными сбоями. Кроме того, он исправит несколько зарегистрированных ошибок сбоев. Также, как часть текущих настроек оптимизации Remnant 2, этот патч перемещает тени с высокой детализацией в отдельную опцию на ПК.

Как всегда, Steam загрузит это обновление при следующем запуске клиента. Вы также можете найти полный список изменений по ссылке.

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