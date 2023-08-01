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Remnant 2 25.07.2023
7.8 345 оценок

Remnant 2 и Baldur's Gate 3 продолжают доминировать в чарте продаж Steam за прошедшую неделю

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butcher69
Новости

Valve представила отчёт о продажах в Steam за прошлую неделю с 25 июля по 1 августа.

Remnant 2 и Baldur's Gate 3 продолжают показывать потрясающие финансовые результаты - Baldur's Gate 3 в данный момент все еще находится в раннем доступе, а полноценный релиз версии 1.0 на ПК состоится уже на этой неделе 3 августа 2023 года. А Remnant 2 вышла неделю назад, 25 июля, и несмотря на некоторые проблемы с производительностью была очень тепло встречена игроками.

Бывший PS5-эксклюзив скромно стартовал в Steam и смог занять только 6 место.

Топ-10 игр и устройств в Steam по выручке с 25 июля по 1 августа:

  1. Remnant 2
  2. Baldur's Gate 3
  3. Steam Deck
  4. Call of Duty: Modern Warfare 2
  5. Dead by Daylight
  6. Ratchet & Clank: Rift Apart
  7. BattleBit Remastered
  8. Red Dead Redemption 2
  9. Grand Theft Auto 5
  10. Tom Clancy's Rainbow Six Siege
7
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
tvorog8088

Доказательство того что и без денувы хорошие игры отлично продаются.

И нам пиратам хорошо и лицушникам.

3
-zotik-

И нельзя отрицать влияние мишани на решение)

2
Гасен

Давно уже выяснили что пиратство не как не мешает продажам игр.

0
6363

Отличная игра в коопе вообще классно.

1
Владимир Сумрак

Пиратка! отличная реклама) качнул посмотрел мне зашла! купил и наслаждаюсь ! а так хрен бы купил! только через пару лет по скидке)

0
A E

очень хочется узнать как у ребят идёт лока "печь" или "дымоход"
особенно интересует что скажет nick как его там и Best player Watch Dog 2

0