Remnant 2 и Baldur's Gate 3 продолжают доминировать в чарте продаж Steam за прошедшую неделю

Valve представила отчёт о продажах в Steam за прошлую неделю с 25 июля по 1 августа.
Remnant 2 и Baldur's Gate 3 продолжают показывать потрясающие финансовые результаты - Baldur's Gate 3 в данный момент все еще находится в раннем доступе, а полноценный релиз версии 1.0 на ПК состоится уже на этой неделе 3 августа 2023 года. А Remnant 2 вышла неделю назад, 25 июля, и несмотря на некоторые проблемы с производительностью была очень тепло встречена игроками.
Бывший PS5-эксклюзив скромно стартовал в Steam и смог занять только 6 место.
Топ-10 игр и устройств в Steam по выручке с 25 июля по 1 августа:
Доказательство того что и без денувы хорошие игры отлично продаются.
И нам пиратам хорошо и лицушникам.
И нельзя отрицать влияние мишани на решение)
Давно уже выяснили что пиратство не как не мешает продажам игр.
Отличная игра в коопе вообще классно.
Пиратка! отличная реклама) качнул посмотрел мне зашла! купил и наслаждаюсь ! а так хрен бы купил! только через пару лет по скидке)
очень хочется узнать как у ребят идёт лока "печь" или "дымоход"
особенно интересует что скажет nick как его там и Best player Watch Dog 2