Remnant II и Remnant: From the Ashes появились в Xbox/PC Game Pass

Если вы еще не следили за этой серией, то Remnant 2 от Gunfire Games стала одним из главных событий этого года, предложив отличный одиночный и кооперативный игровой процесс, напоминающий по стилю Souls. Также в начале этого месяца вышло первое DLC-обновление The Awakened King.

Напомним, что игра стала продолжением первой части, Remnant: From the Ashes, которая изначально появилась в августе 2019 года на Xbox One и других платформах. Точно неизвестно, почему эти игры были неожиданно выпущены в рамках Xbox Game Pass именно сейчас, но обе игры также стали доступны в рамках сервиса PC Game Pass.

Remnant 2 - фантастическая игра, гораздо более сложная, чем ее предшественница. Поклонники высоко оценили эту игру и до сих пор наслаждаются ею, поскольку продолжают находить секреты в глубоком и сложном мире игры.

Релиз Remnant 2 состоялся 25 июля 2023 года, но игра по-прежнему пользуется большой популярностью.