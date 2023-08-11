Свежий патч для Remnant 2 вносит дополнительные улучшения в производительность

Компания Gunfire Games выпустила очередное обновление для своего шутера от третьего лица Remnant 2. По словам разработчиков, в этом обновлении оптимизирована производительность и исправлен ряд ошибок.
Если говорить более подробно, то патч 08.10.23 для Remnant 2 содержит в себе дополнительные оптимизации для повышения общей производительности. Кроме того, в нем исправлены многочисленные сообщения о сбоях, а также потенциальное исправление ошибки "GameThread timed out waiting for RenderThread".
Стоит также отметить, что компания Gunfire Games обнаружила проблему на некоторых процессорах Intel 13-го поколения, когда при запуске игры появляется сообщение о нехватке видеопамяти или всплывает отчет о сбое, ссылающийся на проблему с распаковкой шейдера. Если вы получили это сообщение, а ваш процессор разогнан, попробуйте вернуть его к значениям по умолчанию. Если процессор не разогнан или это не помогло, попробуйте установить утилиту Intel Extreme Tuning Utility и снизить значение "Performance Core Ratio" с 55x до 54x.
Как обычно, Steam загрузит патч Remnant Patch 08.10.23 при следующем запуске клиента. Вы также можете найти полный список изменений вот здесь.
Чёт после города мне эта игра не особо. Там ток начало такое, а потом идут разные миры и тд?
я прошел 4 локации, пока города не видно, это рандом какой то, пройду раз уже установил и забуду о ней навсегда, игра на любителя, не зашла искрене
Понял. Я то когда запустил попробовать думаю прикольно, эдакий постапокалипсис ток со сложностью и коридор. А как перешёл через камень чёт дичь какая то началась, да ещё бродить по ним не айс особо. Чёт прям лютая фантастика не любитель.
Ну хоть UE 5 поглядел в таком виде
Моя старушка 4090 палит с кристаллами сваровски. Должна вытянуть по идее с патчем
Описание своего компа хоть смени в профиле, провокатор сутулый)
сменю скоро, помню, просто еще проц щас заказывать буду тоже, тогда и подправлю
Моя древняя DCP 9998 Pizdobol Edition на 6Gb тянет все на ультрах!
На 4090 с длсс 3 на ультрах в 4к сейчас 160 ФПС