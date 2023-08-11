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Remnant 2 25.07.2023
8 504 оценки

Свежий патч для Remnant 2 вносит дополнительные улучшения в производительность

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butcher69
Новости

Компания Gunfire Games выпустила очередное обновление для своего шутера от третьего лица Remnant 2. По словам разработчиков, в этом обновлении оптимизирована производительность и исправлен ряд ошибок.

Если говорить более подробно, то патч 08.10.23 для Remnant 2 содержит в себе дополнительные оптимизации для повышения общей производительности. Кроме того, в нем исправлены многочисленные сообщения о сбоях, а также потенциальное исправление ошибки "GameThread timed out waiting for RenderThread".

Стоит также отметить, что компания Gunfire Games обнаружила проблему на некоторых процессорах Intel 13-го поколения, когда при запуске игры появляется сообщение о нехватке видеопамяти или всплывает отчет о сбое, ссылающийся на проблему с распаковкой шейдера. Если вы получили это сообщение, а ваш процессор разогнан, попробуйте вернуть его к значениям по умолчанию. Если процессор не разогнан или это не помогло, попробуйте установить утилиту Intel Extreme Tuning Utility и снизить значение "Performance Core Ratio" с 55x до 54x.

Как обычно, Steam загрузит патч Remnant Patch 08.10.23 при следующем запуске клиента. Вы также можете найти полный список изменений вот здесь.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
DenisVTR

Чёт после города мне эта игра не особо. Там ток начало такое, а потом идут разные миры и тд?

-4
Юркец

я прошел 4 локации, пока города не видно, это рандом какой то, пройду раз уже установил и забуду о ней навсегда, игра на любителя, не зашла искрене

-1
DenisVTR Юркец

Понял. Я то когда запустил попробовать думаю прикольно, эдакий постапокалипсис ток со сложностью и коридор. А как перешёл через камень чёт дичь какая то началась, да ещё бродить по ним не айс особо. Чёт прям лютая фантастика не любитель.
Ну хоть UE 5 поглядел в таком виде

0
Protocol10

Моя старушка 4090 палит с кристаллами сваровски. Должна вытянуть по идее с патчем

-6
alex_jay

Описание своего компа хоть смени в профиле, провокатор сутулый)

3
Protocol10 alex_jay

сменю скоро, помню, просто еще проц щас заказывать буду тоже, тогда и подправлю

-3
Аляска-НЕ-наш

Моя древняя DCP 9998 Pizdobol Edition на 6Gb тянет все на ультрах!

0
RickeyIMBA

На 4090 с длсс 3 на ультрах в 4к сейчас 160 ФПС

0