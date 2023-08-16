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Remnant 2 25.07.2023
8 557 оценок

Вокалист и гитарист группы "Trivium" записал новую песню для Remnant 2

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butcher69
Новости

Вокалист и гитарист группы "Trivium" Мэтью Киичи Хифи написал и записал совершенно новую песню Wielder of the Plague в поддержку игры Remnant II от Gunfire Games, которая преодолела отметку в 1 млн. продаж всего за четыре дня после своего выхода 25 июля.

В трейлере показан специальный монтаж песни, а полная версия песни будет опубликована на YouTube-канале Gearbox Publishing позднее в этом году.

В поддержку нового трека Хифи, который сам является заядлым стримером, присоединится к серии прямых трансляций Remnant II после своего нынешнего тура по Европе со своей группой.

Хифи о сотрудничестве:

Видеоигры и музыка из видеоигр были частью моей жизни с пяти лет. В пять лет я выиграл свою первую видеоигру (Super Mario Bros.), и мое путешествие перешло в ролевые игры, такие как Final Fantasy, а затем в FPS, такие как Doom. Когда я впервые услышал музыку в Doom (мне было 11 лет), я понял, что однажды захочу создавать такую музыку в видеоиграх. Я даже не знал о металле и о том, что музыка в этой игре была металлической. Перенесемся в 2023 год. Я так взволнован, польщен, привилегирован и благодарен, что меня попросили написать музыку, вдохновленную Remnant II, для продвижения игры. Не могу дождаться, когда вы это услышите.
2
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
trava10

Че за фанаты Киркорова минусуют?)

4
1ABB1

Не очень!

3
Deveron

Записал просто так, от нечего делать. Даже не заплатили. Ага....

-2