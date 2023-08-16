Вокалист и гитарист группы "Trivium" записал новую песню для Remnant 2

Вокалист и гитарист группы "Trivium" Мэтью Киичи Хифи написал и записал совершенно новую песню Wielder of the Plague в поддержку игры Remnant II от Gunfire Games, которая преодолела отметку в 1 млн. продаж всего за четыре дня после своего выхода 25 июля.
В трейлере показан специальный монтаж песни, а полная версия песни будет опубликована на YouTube-канале Gearbox Publishing позднее в этом году.
В поддержку нового трека Хифи, который сам является заядлым стримером, присоединится к серии прямых трансляций Remnant II после своего нынешнего тура по Европе со своей группой.
Хифи о сотрудничестве:
Видеоигры и музыка из видеоигр были частью моей жизни с пяти лет. В пять лет я выиграл свою первую видеоигру (Super Mario Bros.), и мое путешествие перешло в ролевые игры, такие как Final Fantasy, а затем в FPS, такие как Doom. Когда я впервые услышал музыку в Doom (мне было 11 лет), я понял, что однажды захочу создавать такую музыку в видеоиграх. Я даже не знал о металле и о том, что музыка в этой игре была металлической. Перенесемся в 2023 год. Я так взволнован, польщен, привилегирован и благодарен, что меня попросили написать музыку, вдохновленную Remnant II, для продвижения игры. Не могу дождаться, когда вы это услышите.
Че за фанаты Киркорова минусуют?)
Не очень!
Записал просто так, от нечего делать. Даже не заплатили. Ага....