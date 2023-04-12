2.5D кибер-нуарная приключенческая игра-головоломка RENDEZVOUS вышла для ПК в Steam ©

Издатель инди-игр Hitcents из Боулинг-Грин (Кентукки, США) и разработчик инди-игр Pendopo Creations из Джокьякарты (Индонезия) объявили, что их приключенческая игра-головоломка в стиле 2,5D с элементами кибернуарна «RENDEZVOUS» стала доступна для ПК в Steam.

Попробуйте себя в роли Сетьо, бывшего преступника, ставшего специалистом по безопасности, в то время как его сестра оказывается втянутой в одну из самых коварных киберпреступных группировок. Путешествуйте по безобразным городам Нео-Сурабая и Бэй-Сити, пока Сетё разбирается со своим темным прошлым и пытается помешать своей сестре пойти по его стопам.

Отправляйтесь в путешествие по Нео-Сурабая и Бэй-Сити, чтобы найти необходимые инструменты, мощные предметы и спрятанные предметы, жизненно важные для пути Сетё к искуплению и стремлению спасти свою сестру. Испытайте захватывающую историю любви, горя и отпущения грехов со стилизованной 2D-пиксельной графикой и 2,5D-миром с динамическим освещением, которые оживляют историю Сетьо.

Используйте криминальное прошлое Сетьо, чтобы решать сложные головоломки, собирать улики и разгадывать давно сокрытые секреты. Сразитесь с жестокими врагами и уничтожьте их разными способами: от создания арсенала смертоносного оружия до более скрытного подхода, позволяющего избежать открытой бойни.