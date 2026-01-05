Ретрофутуристическая Америка 1980-х годов на новых скриншотах киберпанк-экшена Replaced

Разработчики из белорусской студии Sad Cat Studios опубликовали на своих страницах в соцсетях подборку новых скриншотов из Replaced, двухмерного экшен-платформера в стиле киберпанк.

В Replaced игроки перенесутся в альтернативную, ретрофутуристическую Америку 80-х годов XX века, а именно в вымышленный город Феникс-Сити. Взяв под свой контроль R.E.A.C.H., искусственный интеллект, заключенный против своей воли в человеческом теле, геймеры отправятся в путешествие, в ходе которого им предстоит раскрыть мрачные секреты этого антиутопического мегаполиса.

Релиз Replaced запланирован на 12 марта для PC и Xbox Series X/S, а также в сервисе Xbox Game Pass.