Replaced 12.03.2026
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер, Научная фантастика
6.9 97 оценок

Ретрофутуристическая Америка 1980-х годов на новых скриншотах киберпанк-экшена Replaced

Gruz_ Gruz_

Разработчики из белорусской студии Sad Cat Studios опубликовали на своих страницах в соцсетях подборку новых скриншотов из Replaced, двухмерного экшен-платформера в стиле киберпанк.

В Replaced игроки перенесутся в альтернативную, ретрофутуристическую Америку 80-х годов XX века, а именно в вымышленный город Феникс-Сити. Взяв под свой контроль R.E.A.C.H., искусственный интеллект, заключенный против своей воли в человеческом теле, геймеры отправятся в путешествие, в ходе которого им предстоит раскрыть мрачные секреты этого антиутопического мегаполиса.

Релиз Replaced запланирован на 12 марта для PC и Xbox Series X/S, а также в сервисе Xbox Game Pass.

9
6
Комментарии:  6
Енот Херсонский

На скринах, вижу какую то муть))

4
Вадим Якимов

завидую-я вообще зрачки порезал об пиксели и потерял зрение..)

2
UnemotionalFrazer

Не видно что-то на скринах ни киберпанка, ни ретрофутуризма 80х. На второй картинке явно что-то из времен викингов, на третьей постапок))

3
Laver1

Ну это кадры из трейлера. Эх какой же долгострой. Хотелось бы что бы это не был провалом. Но такие задержки бывают не от хорошей жизни. Изначальный трейлер все еще крутой.

1
Пользователь ВКонтакте

>Ретрофутуризм
>Киберпанк

Ладно. // Nick Lastlegaldrug

WerGC

эти скриншоты надо смотреть не приближая,для любителей ебат. пиксели