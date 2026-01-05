Ретрофутуристическая Америка 1980-х годов на новых скриншотах киберпанк-экшена Replaced

Разработчики из белорусской студии Sad Cat Studios опубликовали на своих страницах в соцсетях подборку новых скриншотов из Replaced, двухмерного экшен-платформера в стиле киберпанк.
В Replaced игроки перенесутся в альтернативную, ретрофутуристическую Америку 80-х годов XX века, а именно в вымышленный город Феникс-Сити. Взяв под свой контроль R.E.A.C.H., искусственный интеллект, заключенный против своей воли в человеческом теле, геймеры отправятся в путешествие, в ходе которого им предстоит раскрыть мрачные секреты этого антиутопического мегаполиса.
Релиз Replaced запланирован на 12 марта для PC и Xbox Series X/S, а также в сервисе Xbox Game Pass.
На скринах, вижу какую то муть))
завидую-я вообще зрачки порезал об пиксели и потерял зрение..)
Не видно что-то на скринах ни киберпанка, ни ретрофутуризма 80х. На второй картинке явно что-то из времен викингов, на третьей постапок))
Ну это кадры из трейлера. Эх какой же долгострой. Хотелось бы что бы это не был провалом. Но такие задержки бывают не от хорошей жизни. Изначальный трейлер все еще крутой.
>Ретрофутуризм
>Киберпанк
Ладно. // Nick Lastlegaldrug
эти скриншоты надо смотреть не приближая,для любителей ебат. пиксели