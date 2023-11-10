Фанатский ремейк Resident Evil на Unreal Engine 5 получил невероятный геймплейный трейлер

YouTube-канал "RE Biohazard" выложил потрясающий геймплейный трейлер своего фанатского ремейка первой части Resident Evil на движке Unreal Engine 5. Трейлер демонстрирует около 4 минут реального игрового процесса.

В трейлере показано множество окружений и врагов. К примеру, в ролике можно увидеть охотников и гигантскую змею. Не обошлось и без анимации боевой механики. Такой ремейк - один из лучших, который фанаты видели до сих пор.

Что еще приятно, так это то, что в ремейке можно выбрать вид от третьего лица или с фиксированной камерой. Именно это и должно было быть в официальных ремейках. Похоже на сбывшуюся мечту для всех преданных фанатов Resident Evil.

К сожалению, пока не сообщается, когда мы получим демо-версию данного проекта. Команда разработчиков заявила, что в ближайшее время анонса даты выхода ждать не стоит. И, честно говоря, это очень плохо. Ведь не стоит забывать, что Capcom уже закрыла другой фанатский ремейк Resident Evil на движке Unity Engine. И тут все понятно. Вероятнее всего, команда использует его для портфолио. Тем не менее, как можно заметить, они вложили в этот ремейк очень много сил. Так что будет очень жаль, если мы так и не получим хотя бы демо-версию.

Подводя итог, можно сказать, что этот фанатский ремейк Resident Evil на Unreal Engine 5 выглядит потрясающе, однако не стоит слишком радоваться. Работа над ним продолжается, однако Capcom может закрыть его в ближайшее время. Поэтому думайте о нем как о видеотизере, и тогда в случае его закрытия вы не будете разочарованы.