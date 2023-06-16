Сравнение между фанатским ремейком Resident Evil на Unity и ремейком 2002 года ©

В октябре 2022 года в сети появилась демонстрация фанатского ремейка первой Resident Evil на движке Unity Engine. Но в декабре 2022 года Capcom закрыла фанатский ремейк, наряду с ремейком для Resident Evil: Code Veronica. А на прошлой неделе Бриинс Крофт поделиться сравнительным видео между фанатским ремейком и оригинальным ремейком для GameCube 2002 года.

Благодаря данному сравнительному видео можно оценить визуальные и графические улучшения, которые были сделаны в рамках этого проекта. Да, проект мертв. Однако подобные сравнительные видеоролики очень интересны.

В этом фанатском ремейке игроки могли бы управлять своим инвентарем и искать защитные ножи. К тому же, можно было бы использовать фонарик, где захочется. В ремейке также должна была появиться механика уклонения и большое количество оружия на выбор.