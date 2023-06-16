Сравнение между фанатским ремейком Resident Evil на Unity и ремейком 2002 года

В октябре 2022 года в сети появилась демонстрация фанатского ремейка первой Resident Evil на движке Unity Engine. Но в декабре 2022 года Capcom закрыла фанатский ремейк, наряду с ремейком для Resident Evil: Code Veronica. А на прошлой неделе Бриинс Крофт поделиться сравнительным видео между фанатским ремейком и оригинальным ремейком для GameCube 2002 года.
Благодаря данному сравнительному видео можно оценить визуальные и графические улучшения, которые были сделаны в рамках этого проекта. Да, проект мертв. Однако подобные сравнительные видеоролики очень интересны.
В этом фанатском ремейке игроки могли бы управлять своим инвентарем и искать защитные ножи. К тому же, можно было бы использовать фонарик, где захочется. В ремейке также должна была появиться механика уклонения и большое количество оружия на выбор.
Если закрыли оба проекта и код веронику и первую часть,значит процесс пошел.Про код веронику известно что она в разработке намеков инсайдов досточно, чтоб убедится что ее уже делают.Закрытие проекта говорит о том что Capcom делают полноценный ремейк Resident evil 1 на движке RE engine с видом от третьего лица.Приблизительное время появления 2026,скоре всего на 30 летие франшизы(а может и раньше выкатят).
Подождите, но Capcom же сейчас принято любить и хвалить.
Борьба была равна
сражались два ...овна