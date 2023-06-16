Resident Evil 29.09.1997
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Сравнение между фанатским ремейком Resident Evil на Unity и ремейком 2002 года

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Gruz_
Новости

В октябре 2022 года в сети появилась демонстрация фанатского ремейка первой Resident Evil на движке Unity Engine. Но в декабре 2022 года Capcom закрыла фанатский ремейк, наряду с ремейком для Resident Evil: Code Veronica. А на прошлой неделе Бриинс Крофт поделиться сравнительным видео между фанатским ремейком и оригинальным ремейком для GameCube 2002 года.

Благодаря данному сравнительному видео можно оценить визуальные и графические улучшения, которые были сделаны в рамках этого проекта. Да, проект мертв. Однако подобные сравнительные видеоролики очень интересны.

В этом фанатском ремейке игроки могли бы управлять своим инвентарем и искать защитные ножи. К тому же, можно было бы использовать фонарик, где захочется. В ремейке также должна была появиться механика уклонения и большое количество оружия на выбор.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
alexanderfox

Если закрыли оба проекта и код веронику и первую часть,значит процесс пошел.Про код веронику известно что она в разработке намеков инсайдов досточно, чтоб убедится что ее уже делают.Закрытие проекта говорит о том что Capcom делают полноценный ремейк Resident evil 1 на движке RE engine с видом от третьего лица.Приблизительное время появления 2026,скоре всего на 30 летие франшизы(а может и раньше выкатят).

0
TAPAKAH222
Но в декабре 2022 года Capcom закрыла фанатский ремейк, наряду с ремейком для Resident Evil: Code Veronica. 

Подождите, но Capcom же сейчас принято любить и хвалить.

-1
Simple Jack

Борьба была равна

Спойлер

сражались два ...овна

-1