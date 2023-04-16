Resident Evil 4 10.01.2005
9.1 4 468 оценок

Еще один взгляд на ремейк Resident Evil 4 с фиксированными углами камеры

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R_Mor
Новости

В марте 2023 года один из пользователей опубликовал видеоролик, демонстрирующий, как выглядела бы демоверсия ремейка Resident Evil 4 с фиксированными углами камеры. А сегодня мы представляем вам еще одно подобное видео, на этот раз из релизной версии игры.

Созданное пользователем Cycu1, это просто концептуальное видео и ничего больше. Другими словами, мода для скачивания нет. Цель этого видео - показать, как игра будет выглядеть с классическими углами обзора. И, надеюсь, это видео побудит моддеров создать такой мод. Было бы еще лучше, если бы сама Capcom добавила такой режим в будущем.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Bamburrr

По канону, ещё бы ролики переделать под фиксированную камеру.

4
SGate

Спасибо Капком что они с 4ки избавились от этого недоразумения!

0
Nazarrr

Это фишка серии была, так что не надо тут!

0