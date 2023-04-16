Еще один взгляд на ремейк Resident Evil 4 с фиксированными углами камеры ©

В марте 2023 года один из пользователей опубликовал видеоролик, демонстрирующий, как выглядела бы демоверсия ремейка Resident Evil 4 с фиксированными углами камеры. А сегодня мы представляем вам еще одно подобное видео, на этот раз из релизной версии игры.

Созданное пользователем Cycu1, это просто концептуальное видео и ничего больше. Другими словами, мода для скачивания нет. Цель этого видео - показать, как игра будет выглядеть с классическими углами обзора. И, надеюсь, это видео побудит моддеров создать такой мод. Было бы еще лучше, если бы сама Capcom добавила такой режим в будущем.